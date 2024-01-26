Нав’язливі рекламні банери у додатках та іграх – це те, з чим користувачам доводиться миритися під час встановлення безкоштовних програм на свій телефон. Але є кілька способів, як повністю позбутися реклами або суттєво знизити її кількість. Про те, як прибрати рекламу на телефоні, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Як прибрати рекламу на телефоні – універсальні способи для всіх смартфонів

Щоб позбутися реклами в іграх, можна купити платну версію програми. Але це далеко не єдина можливість – прибрати рекламу можна за допомогою однієї функції, яка є в кожному сучасному смартфоні.

Йдеться про режим У літаку, який повністю блокує зв’язок телефону із зовнішнім світом. Оскільки для показу рекламних блоків потрібне підключення до мережі, ви зможете грати без реклами.

Зараз дивляться

Мінуси цього способу очевидні. За увімкненого режиму У літаку ви не зможете:

приймати вхідні дзвінки та повідомлення;

переглядати сторінки в інтернеті;

користуватися програмами, які не працюють без інтернету.

Ще один універсальний спосіб, як прибрати рекламу на телефоні, – це змінити регіон. У деяких країнах існує суворе законодавство, яке обмежує показ реклами в додатках.

Наприклад, у Великій Британії є Advertising Standards Authority (ASA) – спеціальне державне відомство, яке контролює ринок реклами та мінімізує показ рекламних інтеграцій.

Щоб скористатися перевагами британських користувачів, змініть регіональні налаштування свого телефона на Велику Британію. Після цього потік реклами якщо не припиниться зовсім, то щонайменше істотно зменшиться.

Для цього зайдіть у налаштування свого смартфона та знайдіть розділ з регіональними налаштуваннями. У різних моделях пункти меню налаштувань можуть відрізнятися, але знайти їх неважко.

Як прибрати рекламу на телефоні – способи для Android

У гаджетах з операційною системою Android є можливість заблокувати рекламу, підключившись до особистого DNS-сервера, який фільтруватиме всю інформацію, яка надходить на телефон.

Один із таких DNS серверів – AdGuard DNS, який фільтрує небажану рекламу. Щоб увімкнути цей сервер, в налаштуваннях смартфона потрібно знайти пункт Приватна зона DNS і ввести в поле хоста dns.adguard.com.

Зверніть увагу, що назва та розташування пунктів меню можуть відрізнятися в різних оболонках ОС Android.

Якщо ви не хочете змінювати налаштування або підключення DNS-сервера недоступно у вашому телефоні, можна встановити спеціальну програму, яка блокуватиме рекламу на Android. Для цього потрібно увійти в Play Market, ввести в рядку пошуку DNS і вибрати одну із програм, яка підходить для вашої моделі смартфона.

Як прибрати рекламу на телефоні – способи для iPhone

Щоб відключити показ реклами на iPhone, потрібно зробити таке:

Зайти в налаштування смартфона. Вибрати пункт Конфіденційність , а потім Публікації від Apple . Вимкнути показ персональної реклами.

Якщо у вашому iPhone стоїть дозвіл на використання персональної інформації про місцезнаходження, рекламний майданчик Apple буде використовувати її для вибору рекламних інтеграцій. Щоб заборонити використання даних про ваше місцезнаходження для показу реклами, необхідно:

Зайти у вкладку з налаштуваннями. Вибрати пункт Конфіденційність , а потім Геолокаційна служба . Вибрати у списку News або Store . У параметрах Дозвіл доступу до геолокації вибрати Ніколи .

Ці дії обмежать використання ваших персональних і зменшать кількість реклами, що показується в смартфоні.