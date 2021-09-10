У вересні 2021 року українці відпочиватимуть 8 днів. У перший місяць осені не передбачається державних свят, які могли б вплинути на кількість вихідних. У перший осінній місяць 2021 року українці працюватимуть 22 дні.

Вихідні у вересні 2021

4-5 вересня

11-12 вересня

18-19 вересня

25-26 вересня

Свята у вересні 2021

1 вересня — День знань

2 вересня — День нотаріату

8 вересня — Міжнародний день грамотності та Міжнародний день солідарності журналістів

9 вересня — День дизайнера-графіка

11 вересня — День програміста та День фізкультури і спорту

15 вересня — День HR-менеджера і Міжнародний день демократії

16 вересня — Міжнародний день охорони озонового шару

19 вересня — Міжнародний день працівника лісу

21 вересня — Міжнародний день миру

22 вересня — День партизанської слави

27 вересня — Всесвітній день туризму

30 вересня — Міжнародний день перекладача та День бібліотек

Найближче державне свято і неробочий день – 14 жовтня. У цей день українці відзначатимуть День захисника України. Дізнатися подробиці про решту державних свят до кінця 2021 року можна в календарі.

Дізнатися більше про православні свята 2021 року можна також у православному календарі. Наприклад, 21 вересня відзначатиметься Різдво Богородиці, а 27 – Воздвиження Хреста Господнього.