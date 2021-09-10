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Скільки відпочиватимуть українці у вересні 2021: список вихідних

10 Вересня, 06:00 Микола Олефіренко
Скільки відпочиватимуть українці у вересні 2021: список вихідних

У вересні 2021 року українці відпочиватимуть 8 днів. У перший місяць осені не передбачається державних свят, які могли б вплинути на кількість вихідних. У перший осінній місяць 2021 року українці працюватимуть 22 дні.

Вихідні у вересні 2021

  • 4-5 вересня
  • 11-12 вересня
  • 18-19 вересня
  • 25-26 вересня

Свята у вересні 2021

  • 1 вересня — День знань
  • 2 вересня — День нотаріату
  • 8 вересня — Міжнародний день грамотності та Міжнародний день солідарності журналістів
  • 9 вересня — День дизайнера-графіка
  • 11 вересня — День програміста та День фізкультури і спорту
  • 15 вересня — День HR-менеджера і Міжнародний день демократії
  • 16 вересня — Міжнародний день охорони озонового шару
  • 19 вересня — Міжнародний день працівника лісу
  • 21 вересня — Міжнародний день миру
  • 22 вересня — День партизанської слави
  • 27 вересня — Всесвітній день туризму
  • 30 вересня — Міжнародний день перекладача та День бібліотек

Найближче державне свято і неробочий день – 14 жовтня. У цей день українці відзначатимуть День захисника України. Дізнатися подробиці про решту державних свят до кінця 2021 року можна в календарі.

Дізнатися більше про православні свята 2021 року можна також у православному календарі. Наприклад, 21 вересня відзначатиметься Різдво Богородиці, а 27 – Воздвиження Хреста Господнього.

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Вихідні
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