6 січня 2024 року в Україні відзначали свято Водохреще. У цей день з освячених ополонок заведено набирати воду та святити її у храмах. За народними віруваннями, водохресна вода має цілющу силу. Проте українців цікавить, що робити зі старою святою водою та чи можна її використовувати.

Факти ICTV дізнавалися, що робити з тогорічною освяченою водою: можна використовувати чи краще вилити.

Що робити з тогорічною святою водою

Освячена вода на Водохреще вважається цілющою. Її зберігають в окремій скляній ємності та використовують лише за необхідності.

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Часто буває, що свята вода з Водохреще залишається в надлишку. Розберімося, що робити в цьому випадку та чи можна виливати освячену воду.

Освячена вода з часом не втрачає свої цілющі якості. Якщо вона не змінила свого кольору, не набула неприємного присмаку, то її можна випити або ж вмитися нею. Як варіант, потроху додавати у ванну під час купання.

Тогорічною святою водою можна окропити житло, автомобіль та інші приміщення.

Також її можна використовувати для замішування спеціального тіста на просфори.

Куди вилити стару свячену воду

Згідно з церковними прикметами, хрещенську воду в жодному разі не можна виливати в каналізацію.

Краще це зробити в такому місці, де не ходять люди та тварини. Наприклад, віднести до річки, озера чи до будь-якої іншої водойми.

Не можна використовувати залишки освяченої води, щоб поливати вазони або готувати їжу.

Церква радить все-таки не зберігати освячену воду занадто довго, інакше це можна порівняти із забуттям святині.