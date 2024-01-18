На обмерзлих тротуарах й сходах дуже легко впасти і отримати травму, а ожеледиця на під’їзній доріжці до будинку може стати причиною занесення та пошкодження автомобіля. Тому за мінливої погоди, коли сніг, що випав, спочатку тане, а потім замерзає в крижану кірку, пускати справу на самоплив не можна.

Про те, які є способи боротьби з ожеледицею в домашніх умовах, дізнавалися для вас Факти ICTV.

Чим посипати лід, щоб не ковзав – різні варіанти

Кам’яна сіль ефективно руйнує структуру льоду, і він швидко тане. Але цей спосіб має кілька істотних мінусів:

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псує взуття;

руйнує асфальт та бетон;

знищує рослинність;

шкідливий для лап собак та котів.

Тому сіль варто використовувати лише в крайньому випадку і в тих місцях, де немає багаторічних рослин.

Кавова гуща теж може допомогти у боротьбі з льодом. Вона діє як абразив, знижує температуру плавлення льоду, через що він швидко тане. Мінус такого способу очевидний: щоб зібрати кавову гущу в достатній кількості, у вас має бути своя кав’ярня або доведеться збирати гущу цілий рік.

Ще один популярний засіб – річковий пісок. Це недорогий, а в деяких випадках навіть безкоштовний спосіб боротьби з ожеледицею. Пісок не розтоплює лід, як сіль, але вмерзлі піщинки роблять поверхню льоду шорсткою, що дозволяє пересуватися по зледенілих ділянках безпечніше.

Головний мінус цього засобу – налипання на взуття, через що пісок потрапляє до будинку та створює додатковий привід для прибирання. Крім того, коли лід розтане, доріжки будуть брудними, а зливи забиті піском.

Для тих хто має піч, камін або твердопаливний котел, альтернативою піску може бути деревна зола. Посипана золою крижана кірка стає пористою та неслизькою. Мінус у золи такий самий, як у піску – бруд. Але є й інший плюс: навесні золу можна не змітати з доріжок. Її просто потрібно змити шлангом на землю – вона стане добривом для рослин.

Ще один альтернативний варіант абразиву – мармурова або гранітна крихта, яку можна придбати у магазинах будматеріалів. Цей спосіб дорожчий, але має незаперечні переваги:

кам’яна крихта – багаторазовий засіб, її можна зібрати навесні, промити та використовувати у наступному сезоні;

це більш ефективний абразив, тому що його фракція крупніша, ніж у піску, золи та кавової гущі (2-6 мм);

безпечна для рослин, тварин, взуття та автомобільних шин.

Як безпечний хімічний реагент, який руйнує лід, можна використовувати сечовину (карбамід). Це добриво для плодових дерев, яке безпечне для людей та тварин.

Коштує вона дешевше, ніж мармурова крихта, і діє майже так само ефективно, як кухонна сіль. Головний мінус сечовини – вона розтоплює лід лише за невеликих морозів.

Як швидко позбутися льоду на асфальті та сходах

Якщо на доріжках і тротуарах можна обійтися абразивними матеріалами, то ганок і сходи краще повністю очистити від льоду, оскільки це найбільш травмонебезпечні ділянки навіть за хорошої погоди.

Для цього на допомогу прийдуть прості засоби, які є у кожному будинку. Їхня дія заснована на тому, що замерзають вони за набагато нижчої температури, ніж вода.

Найефективнішими будуть:

горілка;

будь-який спирт або спиртовмісні рідини;

оцет;

мийний засіб.

Щоб легко зчистити крижану кірку зі сходів, полийте або побризкайте її з пульверизатора одним з таких розчинів:

тепла вода та спирт у пропорції 1:1;

тепла вода та оцет у пропорції 1:1:

два літри теплої води, 60 мл спирту (або 150 мл горілки), одна чайна ложка мийного засобу.

Через 15-30 хвилин крига стане пухкою, і її можна буде легко зчистити лопатою для снігу.

Зверніть увагу, що під час розчищення доріжок і сходів слід обережно користуватися металевими інструментами. Якщо ви намагаєтеся зчистити лід звичайною совковою лопатою або розколоти його ломиком, то невдалим ударом можна пошкодити бетон, асфальт або плитку.