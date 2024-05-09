Огірки вважаються справжніми королями літа. Жоден салат не обходиться без цього свіжого та смачного овоча. А якщо поєднати огірки з помідорами, то вийде справжній літній шедевр.

Факти ICTV дізнавалися, коли потрібно садити огірки у 2024 році та як робити це правильно.

Садимо огірки – дати 2024

Огірок – це той овоч, який можна сіяти у відкритий ґрунт або ж садити вирощені в домашніх умовах саджанці.

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Досвідчені городники рекомендують вирощувати огірки посівом у відкритий ґрунт, але якщо ви хочете отримати врожай раніше, то краще їх вирощувати через розсаду.

Тобто процес посадки огірків залежить від ваших особистих вподобань і зручностей. Якщо ви обрали варіант сіяти насіння культури просто у відкритий ґрунт, то повинні дочекатися хороших кліматичних умов.

Огірки не переносять холод, тому сіяти культуру у відкритий ґрунт потрібно у травні, коли температура буде стабільною та сприятливою.

Для нормального зростання огірків ґрунт повинен бути прогрітий мінімум до 10-12°C, денна температура не повинна опускатися нижче за +16°C, а нічна – нижче за +10°C.

До речі, такі ж самі кліматичні умови підходять і для саджанців огірків, які ви вирощуєте в домашніх умовах.

Сіянці готові до посадки через три тижні після посіву в контейнер, тому сіяти огірки на розсаду краще у другій декаді квітня чи на початку травня.

Сприятливі дні для саджання огірків у 2023 році:

Березень: 13, 14, 17, 18, 22, 23.

Квітень: 9, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 20.

Травень: 11, 12, 16, 17, 21, 22.

Як правильно сіяти огірки у відкритий ґрунт

Огірки полюбляють зростати на сонячних ділянках, тому місце для майбутньої грядки має бути відкритим і захищеним від холодних вітрів.

Також зверніть увагу на ґрунт – він повинен бути легким і родючим. Перед посадкою радимо додати добрива: перегній або компост із розрахунку два відра на 1 кв. м.

До речі, огірки будуть добре зростати на ділянках, де торік росла капуста, картопля, цибуля, помідор, перець чи морква. Фахівці не радять вирощувати огірки поруч із гарбузовими культурами.

Отже, коли температура повітря досягла +16-18°C, ділянку обрано, а ґрунт підготовлено, можна починати сіяти культуру:

Зробіть у ґрунті борозенки завглибшки 2-4 см на відстані 70 см один від одного. Борозни варто зволожити та заповнити насінням з відстанню 5-10 см. Тепер присипте насіння ґрунтом і полийте ділянку. Після посадки, вздовж грядки, варто встановити опори – огірки будуть плестися по них. Це полегшить збирання врожаю.

Як правильно сіяти огірки на розсаду

Якщо ви вирішили сіяти культуру на розсаду, спершу потрібно відкалібрувати насіння: опустіть його на 30 хв у слабкий соляний розчин.

Насіння, яке спливе, варто викинути. Інші насінинки дістаньте, виберіть найбільші, промийте водою та обробіть розчином марганцівки.

Тепер можна починати:

Насипте ґрунт у склянку, полийте його водою.

У кожній склянці зробіть ямку в 1-1,5 см та опустіть в кожну по дві насінинки.

Зверху засипте ґрунтосумішшю, накрийте плівкою і приберіть у тепле місце.

Кожен день поливайте розсаду, а плівку прибирайте на 20-30 хв, щоб огірки дихали.

Коли зʼявляться перші сходи, зніміть плівку та залиште паростки без неї.

Через три тижні після перших сходів огірки можна пересаджувати у відкритий ґрунт чи в теплицю.