Гендер-паті — це вечірка, під час якої майбутні батьки дізнаються стать дитини. Гостям в цікавий спосіб показують, хто народиться у пари — хлопчик чи дівчинка.

Як провести гендер-паті, які є цікаві ідеї для проведення вечірки — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Гендер-паті: ідеї для проведення вечірки

Останнім часом майбутні батьки часто влаштовують тематичні вечірки з визначенням статі дитини. Це надзвичайно зворушливий момент, який хочеться надовго закарбувати в пам’яті та поділитися радісною новиною з друзями та родичами.

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Як правило, існує декілька форматів святкування:

Батьки до свята не знають про стать дитини. Друзі чи родичі просять лікаря УЗД написати стать дитини й самі організовують гендер-паті.

Батьки дізнаються стать дитини під час проходження УЗД, проте гостям та родичам у цікавий спосіб повідомляють цю інформацію вже під час святкування.

Існує багато оригінальних способів повідомити про стать дитини. Пропонуємо добірку цікавих ідей для проведення гендер-паті.

Велика куля та конфетті

Це дуже популярна ідея проведення гендер-паті. У велику кулю насипають конфеті певного кольору, залежно від статі дитини. Майбутні тато й мама голкою проколюють кулю й по конфеті дізнаються про стать дитини.

Торт із секретом

Це цікавий та смачний варіант святкування. Інформація про стать малюка віддається кондитеру, і залежно від того, хто народиться – хлопчик чи дівчинка, готується колір начинки чи коржів. Зовні торт виглядає звичайно і не видає стать. Тільки відрізавши шматочок, батьки зможуть дізнатися, хто ж на них чекає.

Заповітна коробочка

Ще одна популярна ідея для гендер-паті. Велику коробку наповнюють гелевими повітряними кулями рожевого або блакитного кольору. Батьки відкривають її та дізнаються стать дитини. Особливо ефектно цей спосіб виглядає на свіжому повітрі, коли кулі можуть піднятися до неба.

Захопливий квест

Квест із шуканням підказок про стать дитини буде дуже захопливим для гостей вечірки та майбутніх батьків. Організацію можна доручити спеціальним агенціям або самостійно проявити креативність. Команда з найближчих друзів буде вирішувати складні завдання та поступово рухатися до мети — таємного місця, де захована інформація про стать дитини.

Фарби холі

Це досить оригінальний спосіб повідомити про стать дитини. Організатори роздають гостям контейнери з фарбою холі, колір якої відповідає статі дитини. Гості розсипають фарбу та сповіщають батькам, хто незабаром з’явиться на світ — хлопчик чи дівчинка.

Ця ідея особливо ефектно виглядатиме на ″білій″ вечірці. Єдине, потрібно заздалегідь попередити гостей про розсипання фарби.

Кольоровий дим

Дуже гарна та яскрава ідея проведення гендер-паті. Під час святкування розпилюються димові шашки з відповідним кольором. Цей спосіб дуже веселий, до того ж він забезпечить гарні фотографії.

Кекси або кейк-попси

Простий, але дуже цікавий спосіб повідомити про стать малюка — пригостити гостей солодкими тістечками з блакитним або рожевим наповненням.