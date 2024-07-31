Літо на дачі або у власному будинку – це час, коли можна насолоджуватися свіжим повітрям, розслабитися і провести незабутні моменти з близькими.

Надувні басейни – це чудовий спосіб освіжитися в спекотний день, але, на жаль, вони іноді можуть пошкоджуватися. Факти ICTV дізнавалися, чим заклеїти надувний басейн і як це правильно зробити.

Чим заклеїти басейн

Залатати дірку в басейні можна різними способами, але найбільш надійним і довговічним буде використання спеціальних матеріалів та інструментів, призначених саме для ремонту ПВХ-виробів.

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Чим заклеїти басейн — способи:

Тимчасове рішення за допомогою скотча і пластиру . Якщо у вас немає спеціального водостійкого клею або ремонтного набору, ви можете тимчасово заклеїти басейн звичайним скотчем і пластиром. Це допоможе закрити проколи доти, доки ви не знайдете більш довгострокове рішення.

. Якщо у вас немає спеціального водостійкого клею або ремонтного набору, ви можете тимчасово заклеїти басейн звичайним скотчем і пластиром. Це допоможе закрити проколи доти, доки ви не знайдете більш довгострокове рішення. Використання ремонтного набору . У магазинах можна знайти спеціальні ремонтні набори для надувних басейнів, які містять клей і латки для заклеювання проколів.

. У магазинах можна знайти спеціальні ремонтні набори для надувних басейнів, які містять клей і латки для заклеювання проколів. Застосування водостійкого клею. Якщо у вас є водостійкий клей, його можна використовувати для ремонту басейну. Перед нанесенням клею переконайтеся, що поверхня чиста і суха.

Як заклеїти басейн: покрокова інструкція

Невелика неприємність у вигляді проколу — не привід розлучатися з улюбленим басейном. За допомогою ремкомплекту і простих інструментів ви зможете повернути йому “друге життя”.

Отже, почнемо ремонт:

Спустіть басейн й уважно огляньте його поверхню. Використовуйте мильний розчин, щоб точніше визначити місце витоку. Нанесіть його на поверхню і стежте за утворенням бульбашок. Відзначте олівцем місце проколу.

Очистіть місце проколу від забруднень і пилу. Знежирте його спиртом, ацетоном або бензином. Дайте поверхні повністю висохнути.

З ремкомплекту виріжте латку, яка трохи більша за прокол. Переконайтеся, що латка зроблена з того ж матеріалу, що і басейн.

Нанесіть тонкий шар клею на латку і на місце проколу. Дотримуйтесь інструкцій виробника клею. Акуратно притисніть латку до пошкодженого місця.

Розгладьте її, щоб видалити бульбашки повітря. Притисніть латку вантажем на кілька годин.

Час повного висихання клею залежить від його типу. Зазвичай це займає від 12 до 24 годин. Акуратно накачайте басейн повітрям, перевірте, чи немає витоків.