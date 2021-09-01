Московська, лікарська, салямі чи сервелат – яких тільки нині немає ковбас на магазинних полицях! Ціновий діапазон у них досить широкий – від 40 грн за кілограм і до кількох сотень. Однак чи вся продукція відповідає державним стандартам? Як не дивно, ні!
В українських магазинах можна знайти не лише ковбасу, вироблену з неякісного м’яса, а й таку, у якої просто вийшов термін придатності. І її багато, особливо у маленьких магазинчиках.
Про елементарне маркування там і не чули. І що дивно, деяких українців це навіть не відштовхує, і вони спокійно купують товар, де термін придатності сплив не те що добу тому, а місяць, та навіть рік. У цьому випадку приваблює ціна – набагато нижча, аніж у супермаркетах. Але чи варте воно того?
Якщо ж ви отруїтесь такою продукцією, то навряд чи що-небудь доведете, адже на ковбасі не було маркування. Та і чеків у подібних магазинчиках не видають.
На ринках інколи ситуація не краща – маркувань немає, а холодильники не працюють.
Якщо хочете купити якісну ковбасу, звертайте увагу на такі речі:
- Зовнішній вигляд. Ковбаса має бути без жодного здуття, плісняви та яскравих кольорів. Насичений червоний колір продукту свідчить, що до нього додали нітрат натрію.
- Запах. У ковбаси має бути приємний аромат із легким запахом прянощів. Якщо це не так, і хоча б щось викликає у вас сумніви, продукт не варто купувати.
- Маркування. В усіх продуктів має бути інформативна етикетка, на якій будуть зазначені терміни та дати, поживна цінність, номер державного сертифіката товару та адреса виробника.
У більшості випадків дешева ковбаса є неякісною, але й дорожчу потрібно вибирати уважно. Не купуйте товар у недобросовісних продавців, адже обережність – запорука вашого здоров’я.