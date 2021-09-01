Московська, лікарська, салямі чи сервелат – яких тільки нині немає ковбас на магазинних полицях! Ціновий діапазон у них досить широкий – від 40 грн за кілограм і до кількох сотень. Однак чи вся продукція відповідає державним стандартам? Як не дивно, ні!

В українських магазинах можна знайти не лише ковбасу, вироблену з неякісного м’яса, а й таку, у якої просто вийшов термін придатності. І її багато, особливо у маленьких магазинчиках.

Про елементарне маркування там і не чули. І що дивно, деяких українців це навіть не відштовхує, і вони спокійно купують товар, де термін придатності сплив не те що добу тому, а місяць, та навіть рік. У цьому випадку приваблює ціна – набагато нижча, аніж у супермаркетах. Але чи варте воно того?

Якщо ж ви отруїтесь такою продукцією, то навряд чи що-небудь доведете, адже на ковбасі не було маркування. Та і чеків у подібних магазинчиках не видають.

На ринках інколи ситуація не краща – маркувань немає, а холодильники не працюють.

Якщо хочете купити якісну ковбасу, звертайте увагу на такі речі:

Зовнішній вигляд. Ковбаса має бути без жодного здуття, плісняви та яскравих кольорів. Насичений червоний колір продукту свідчить, що до нього додали нітрат натрію.

Ковбаса має бути без жодного здуття, плісняви та яскравих кольорів. Насичений червоний колір продукту свідчить, що до нього додали нітрат натрію. Запах. У ковбаси має бути приємний аромат із легким запахом прянощів. Якщо це не так, і хоча б щось викликає у вас сумніви, продукт не варто купувати.

У ковбаси має бути приємний аромат із легким запахом прянощів. Якщо це не так, і хоча б щось викликає у вас сумніви, продукт не варто купувати. Маркування. В усіх продуктів має бути інформативна етикетка, на якій будуть зазначені терміни та дати, поживна цінність, номер державного сертифіката товару та адреса виробника.

У більшості випадків дешева ковбаса є неякісною, але й дорожчу потрібно вибирати уважно. Не купуйте товар у недобросовісних продавців, адже обережність – запорука вашого здоров’я.