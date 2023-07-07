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Вартість пального в Україні 7 липня знову дещо збільшилася

7 Липня 2023, 09:25
Валентина Летяк редакторка стрічки
АЗС, бензин, дизель, газ, пальне
Джерело: Pixabay

Середні ціни на пальне в Україні у п’ятницю, 7 липня, знову дещо скоригувалися у бік підвищення.

Найменше змінилася вартість преміального бензину марки А-95+, який додав лише 1 копійку і сьогодні коштує на АЗС в середньому 49,93 грн за літр.

Ціна популярного А-95 зросла на 7 копійок – до 47,78 грн/літр.

Бензин марки А-92 здорожчав на 4 копійки – 45,26 грн/л.

Дизельне пальне додало в ціні 10 копійок, літр коштує на автозаправках в середньому 46,68 грн.

Вартість автогазу зросла на 6 копійок – до 23,19 грн/л.

Скільки коштує пальне в мережах АЗС:

Ціни на бензин 7 липня

Ціни на бензин 7 липня

Фото: AutoRia

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ДжерелоAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Ціни на бензин
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