Середні ціни на пальне в Україні у п’ятницю, 7 липня, знову дещо скоригувалися у бік підвищення.

Найменше змінилася вартість преміального бензину марки А-95+, який додав лише 1 копійку і сьогодні коштує на АЗС в середньому 49,93 грн за літр.

Ціна популярного А-95 зросла на 7 копійок – до 47,78 грн/літр.

Бензин марки А-92 здорожчав на 4 копійки – 45,26 грн/л.

Дизельне пальне додало в ціні 10 копійок, літр коштує на автозаправках в середньому 46,68 грн.

Вартість автогазу зросла на 6 копійок – до 23,19 грн/л.

Скільки коштує пальне в мережах АЗС:

Джерело: AutoRia