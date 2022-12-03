У суботу, 3 грудня, на АЗС України зросли середні ціни на всі види пального.

Найбільше здорожчання – на 55 копійок – зафіксовано на бензин марки А-92. Його вартість сьогодні становить 50,46 грн/л.

Ціна преміального А-95+ зросла на 17 копійок – до 51,27 грн/л.

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Популярний А-95 додав в ціні 18 копійок. У неділю його пропонують на автозаправках по 50,58 грн/л.

Дизельне пальне сьогодні коштує 54,75 грн за літр. Тобто за день середня ціна зросла на 13 копійок.

Найменше здорожчав автогаз – на 11 копійок (28,73 грн/л).

Ціни на А-95 у мережах АЗС варіюють від 43,5 грн до 53 грн за літр.

Мінімальна ціна на дизельне пальне – 52 грн/л, максимальна – майже 58 грн/л.

Джерело: AutoRia