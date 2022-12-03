Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Авто

В Україні здорожчали усі види пального, найбільше – бензин А-92

3 Грудня 2022, 09:34
Валентина Летяк редакторка стрічки
АЗС бензин
Джерело: Pixabay

У суботу, 3 грудня, на АЗС України зросли середні ціни на всі види пального.

Найбільше здорожчання – на 55 копійок – зафіксовано на бензин марки А-92. Його вартість сьогодні становить 50,46 грн/л.

Ціна преміального А-95+ зросла на 17 копійок – до 51,27 грн/л.

Зараз дивляться

Популярний А-95 додав в ціні 18 копійок. У неділю його пропонують на автозаправках по 50,58 грн/л.

Дизельне пальне сьогодні коштує 54,75 грн за літр. Тобто за день середня ціна зросла на 13 копійок.

Найменше здорожчав автогаз – на 11 копійок (28,73 грн/л).

Ціни на бензин 3 грудня

Ціни на бензин 3 грудня

Фото: AutoRia

Ціни на А-95 у мережах АЗС варіюють від 43,5 грн до 53 грн за літр.

Мінімальна ціна на дизельне пальне – 52 грн/л, максимальна – майже 58 грн/л.

ДжерелоAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Ціни на бензин
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь