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В Україні збільшилася кількість ДТП: найпоширеніші причини

24 Травня 2024, 14:09
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
аварія, машина, ДТП
Джерело: Unsplash

За чотири місяці 2024 року в Україні зафіксовано майже 6,5 тис. ДТП з постраждалими, про це свідчать дані Департаменту патрульної поліції (ДПП). Це на 6% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

У цих аваріях загинуло 813 осіб. Також у 1,4 рази збільшилась кількість ДТП з постраждалими з вини дітей. Найбільше таких випадків сталося на Львівщині.

В Україні збільшилася кількість ДТП – причини

Найбільш розповсюдженою причиною ДТП є перевищення водіями безпечної швидкості. З січня до квітня 2024 року в Україні через це сталося 2 514 аварій.

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Майже 1,5 тис. ДТП сталися через порушення правил маневрування. Третьою причиною є порушення правил проїзду перехресть (523 аварії). Через порушення водіями правил проїзду пішохідних переходів сталося 496 ДТП із постраждалими.

Також серед причин – недотримання дистанції (332 аварії), кермування у стані сп’яніння (255), перехід пішоходів у невстановленому місці (186), перевищення встановленої швидкості (170) та виїзд на зустрічну смуху (119).

Причини ДТП

Фото: Опендатабот

Трійку антилідерів за кількістю ДТП з постраждалими очолює Дніпропетровщина, де сталося 637 таких випадків. Кількість аварій в області зросла на 14,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Львівщина посідає друге місце з 586 ДТП з постраждалими (9%), а закриває трійку антилідерів Київ – 534 випадки (8%).

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Джерело: Опендатабот

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Аварія ДТП
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