За чотири місяці 2024 року в Україні зафіксовано майже 6,5 тис. ДТП з постраждалими, про це свідчать дані Департаменту патрульної поліції (ДПП). Це на 6% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

У цих аваріях загинуло 813 осіб. Також у 1,4 рази збільшилась кількість ДТП з постраждалими з вини дітей. Найбільше таких випадків сталося на Львівщині.