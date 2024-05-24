За чотири місяці 2024 року в Україні зафіксовано майже 6,5 тис. ДТП з постраждалими, про це свідчать дані Департаменту патрульної поліції (ДПП). Це на 6% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
У цих аваріях загинуло 813 осіб. Також у 1,4 рази збільшилась кількість ДТП з постраждалими з вини дітей. Найбільше таких випадків сталося на Львівщині.
В Україні збільшилася кількість ДТП – причини
Найбільш розповсюдженою причиною ДТП є перевищення водіями безпечної швидкості. З січня до квітня 2024 року в Україні через це сталося 2 514 аварій.
Майже 1,5 тис. ДТП сталися через порушення правил маневрування. Третьою причиною є порушення правил проїзду перехресть (523 аварії). Через порушення водіями правил проїзду пішохідних переходів сталося 496 ДТП із постраждалими.
Також серед причин – недотримання дистанції (332 аварії), кермування у стані сп’яніння (255), перехід пішоходів у невстановленому місці (186), перевищення встановленої швидкості (170) та виїзд на зустрічну смуху (119).
Трійку антилідерів за кількістю ДТП з постраждалими очолює Дніпропетровщина, де сталося 637 таких випадків. Кількість аварій в області зросла на 14,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Львівщина посідає друге місце з 586 ДТП з постраждалими (9%), а закриває трійку антилідерів Київ – 534 випадки (8%).
Джерело: Опендатабот