Ціни на Renault Duster в Україні стартують з відмітки $14,5 тис.

Тестовий Renault Duster у лімітованій версії Ultramarine коштує близько $21 тис.

За ці гроші ви отримаєте дизельний двигун об’ємом 1,5 л, який працює в парі з автоматом (роботизованою КПП) та приводом на передні колеса.

Раніше у нас вже бував на тест–драйві Renault Duster другого покоління, але у версії з повним приводом, МКПП і бензиновим двигуном об’ємом 1,6 л.

Цього разу до нас потрапив Ультрамарин і ми спробували з’ясувати, чим же ця спецверсія відрізняється від звичайного Renault Duster.

Зовнішній вигляд та салон

Renault Duster ми звикли бачити у полях, лісах та в умовах позаміського використання.

З версією Ultramarine дещо інша історія – це міський кроссовер.

Свіжий інтер’єр з блакитними вставками вдало поєднується з екстер’єром авто та його неоновим кольором, а певного шарму додають легкосплавні диски Maldives.

Доступ в автомобіль без ключа, пуск двигуна кнопкою, Apple CarPlay / Android Auto – ті функції, які дозволили Renault Duster адаптуватися до потреб сучасного міста.

Бракує лиш камери заднього огляду, хоча паркувальні датчики частково компенсовують її.

Якщо говорити про якість матеріалів, то Renault Duster не здивує вас алькантарою, натуральним деревом та шкірою Nappa, проте виглядає все достатньо свіжим, привабливим та довговічним.

Без зайвого шику, але вартує свої грошей. Все на своїх місцях – просто та доступно.

Динаміка

Renault Duster був оснащений дизельним двигуном 1,5 л з потужністю 110 к.с. та максимальним крутним моментом 250 Нм. Мотор працював в парі з роботизованою КПП EDC з подвійним зчепленням.

Renault Duster в такій версії не здивує вас цифрами розгону до 100 км/год, проте здивує показниками витрат палива.

Підчас тест-драйву у змішаному циклі Duster споживав близько 5-5,5 л палива на 100 км. Як на мене, то тут козир француза побив мою ж карту з наріканнями на динаміку.

А ось до КПП EDC доведеться дещо звикати, особливо на старті з місця та малих швидкостях. Є посмикування та певна специфіка перемикання передач у робота, проте через кілька днів за кермом можна адаптуватися.

Duster пристосований до наших доріг, ковтає вибоїни, а завдяки кліренсу у 210 мм дозволяє без коливань вирушати на пікніки ґрунтовими дорогами. Звісно, передньопривідна версія не претендує на бездоріжжя, проте кліренс та звиси дозволяють безпечно пересуватися поза асфальтом.

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Рівень комфорту у Renault Duster помірний і все ж відчувається, що це бюджетний формат. Відтак шумоізоляція у салоні не ідеальна та подекуди шум дизельного мотору надокучає, така ж ситуація з шумами на швидкостях.

Підсумок

Renault Duster у спецверсії Ultramarine – спроба французів дещо змінити сприйняття Дастера, як на мене.

Ultramarine – це свіжий дизайн, приємний інтер’єр з сучасними технологіями та рішеннями.

Звісно, від бюджетного автомобіля не варто очікувати надлишкового пафосу та комфорту, проте все необхідне для сучасного міста у цій версії є.

Не варто забувати й про вартість та середні витрати палива, адже це і є найбільш вагомими факторами у бюджетному сегменті.

Вирішувати, як завжди, вам.