Ціни на пальне в Україні 30 жовтня порівняно з попереднім днем не змінилися.

Так, бензин категорії А-92 в середньому можна придбати за 47,87 грн/л.

Ціни на бензин категорії А-95 порівняно з попереднім днем також не змінилися і коливаються в межах 49,33 грн/л. Вартість бензину А-95+ становить 50,03 грн/л.

Зараз дивляться

Середня ціна дизельного пального на українських АЗС коливається в межах 53,73 грн/л.

Автогаз в Україні, який протягом останніх днів дещо здорожчав, станом на 30 жовтня не змінився в ціні. На АЗС його можна знайти в середньому за 28,28 грн.

Дизельне пальне за найнижчими цінами можна придбати на таких АЗС: UPG (52 грн/л), Укрпетроль (52,50 грн/л), Рур груп (52,99 грн/л), Укрнафта, Авіас (53 грн/л).

Найдешевший бензин А-95 можна знайти на таких АЗС: Укр-Петроль (46,20 грн/л), UPG (47,40 грн/л), АМІС (48,49 грн/л), Авіас, Укрнафта (49 грн/л).