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Скільки коштує пальне на українських АЗС 5 грудня

5 Грудня 2022, 13:30
Маліновська Ангеліна редакторка стрічки
Скільки коштує пальне на українських АЗС 5 грудня
Джерело: Pixabay

5 грудня ціна на АЗС України на всі види пального залишилась без змін. Так, преміальний А-95+ коштує 51,27 грн/л, А-92 – 50,46 грн/л. 

Популярний А-95  пропонують на автозаправках по 50,58 грн/л, а дизельне пальне – 54,75 грн/л. Вартість автогазу 28,73 грн/л.

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Найдешевше А-92 можна придбати на заправці ZOG, де він коштує 42,00 грн/л. Найменша ціна на А-95 на ZOG, Укр-Петроль, Luxwen. 

Вартість преміального А-95+ найнижча на VostokGaz, Motto та Фактор, близько 47 грн/л, а дизельного пального – на Укр-Петроль, Фактор, VostokGaz.

Автогаз можна придбати за 26.85 грн/л на АЗС Авантаж 7.

Скільки коштує пальне на українських АЗС 5 грудня / 3 зображення

Нагадаємо, що після останнього ракетного удару протягом минулих двох тижнів ціни на бензин та дизельне пальне в Україні зросли на 2 грн і, на думку експерта, це не межа.

ДжерелоAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Ціни на бензин
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