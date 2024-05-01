Ринок нових авто в Україні продовжує зростати навіть в умовах війни – за квітень наші водії купили понад 5,7 тис. автомобілів, що на 11% більше, ніж роком раніше. Саме час розібратися, новинки яких брендів купують найчастіше.

Найпопулярніші марки нових авто в Україні у квітні

Так, лідером серед новинок виявилася японська компанія Toyota – 856 авто купили у квітні.

Друге місце за французькими Renault – 536 авто купили українці з салону. Свій вибір на них зупиняють за доступність і недороге обслуговування.

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Трійку лідерів замикає Volkswagen – 468 авто. На четвертому місці – люксові BMW з позначкою в 405 реєстрацій.

П’яте місце за чеським Skoda – 317 авто.

Найпопулярнішим новим автомобілем у квітні 2024 року виявився Renaul Duster – автомобіль постійно посідає перші позиції в рейтингах нового транспорту в Україні. За попередній місяць його придбали 484 рази.

Загалом за 2024 рік українці купили 22,2 тис. нових авто – це на 35% більше, ніж за перші 4 місяці 2023 року.

Нагадаємо, що з 1 травня в Україні змінилися ПДР. Тепер водії зобов’язані пересуватися за межами населених пунктів з увімкненим ближнім світлом або ходовими вогнями. Раніше це потрібно було робити з жовтня до травня – тепер правило діє цілий рік, навіть удень.