Ілон Маск вирішив одноосібно керувати компанією Tesla на тлі невдач. Мільярдер ізолював себе від інших, щоб сконцентрувати керівництво у своїх руках.

Ілон Маск ізолювався від керівників Tesla

Так, глава компанії відправив до Китаю свого заступника Тома Чжу, де він виконуватиме обов’язки віцепрезидента корпорації на території країни.

Чжу довгий час керував операціями Tesla в Китаї та очолював дуже успішний проєкт Gigafactory Shanghai. На тлі успіхів Тома, Маск почав втрачати контроль над компанією. Тим паче мільярдер зосереджував свою увагу на своїх інших проєктах, зокрема й на купленому Twitter.

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Раніше Чжу був призначений відповідальним за продажі в Північній Америці, але тепер цей регіон Ілон бере на себе.

До речі, влада в одних руках також з’явилася після масових звільнень у Tesla. Мільярдер планує залишити без роботи майже 20% співробітників, щоб скоротити витрати на тлі фінансових невдач. Як відомо, в корпорації в усьому світі працює орієнтовно 140 тис. осіб.

Схоже, глава компанії переживає не тільки за успіхи компанії, а й за свої гроші – станом на квітень 2024 року, капітал Ілона Маска обвалився до $174 млрд. Це робить його біднішим за Цукерберга і Безоса, головних конкурентів у цифровій індустрії.