Під Радою євробляхери вимагають здешевити розмитнення авто

2 вересня у Києві до Верховної Ради стягнули сили Нацгвардії через акцію організації Авто Євро Сила.

Євробляхери зібралися біля парламенту, щоб озвучити вимогу до народних депутатів негайно розглянути законопроект №3704, в якому прописано процедуру здешевлення розмитнення автомобілів.

Правоохоронці попереджають про можливе обмеження дорожнього руху окремими вулицями в центрі столиці.

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Що каже законопроект №3704

Проект закону покликаний звільнити від сплати ПДВ учасників та ветеранів АТО, які хочуть ввезти в Україну транспортний засіб, маса якого не перевищує 3,5 т.

Також проект змінює принципи розмитнення в частині вікового коефіцієнту.

За задумом авторів законопроекту, зміни повинні здешевити розмитнення авто до €300-600.

Джерело: Страна.ua

Фото: Страна.ua