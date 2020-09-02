Під Радою євробляхери вимагають здешевити розмитнення авто

2 вересня у Києві до Верховної Ради стягнули сили Нацгвардії через акцію організації Авто Євро Сила.
Євробляхери зібралися біля парламенту, щоб озвучити вимогу до народних депутатів негайно розглянути законопроект №3704, в якому прописано процедуру здешевлення розмитнення автомобілів.
Правоохоронці попереджають про можливе обмеження дорожнього руху окремими вулицями в центрі столиці.
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Що каже законопроект №3704
Проект закону покликаний звільнити від сплати ПДВ учасників та ветеранів АТО, які хочуть ввезти в Україну транспортний засіб, маса якого не перевищує 3,5 т.
Також проект змінює принципи розмитнення в частині вікового коефіцієнту.
За задумом авторів законопроекту, зміни повинні здешевити розмитнення авто до €300-600.
Джерело: Страна.ua
Фото: Страна.ua