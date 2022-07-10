Пальне на українських АЗС 10 липня впало в ціні. Так, бензин категорії А-95 мінімально здешевшав. В середньому його можна придбати на АЗС за 50,61 грн/л (9 липня вартість була 50,62 грн/л).

Бензин категорії А-92 здешевшав на 80 копійок – до 49,50 грн/л. Середня ціна дизельного пального становить 56,40 грн/л. Дизель також здешевшав мінімально – на 5 копійок.

Автогаз на українських АЗС здешевшав на 30 копійок. В середньому його можна придбати за 36,91 грн.

Зараз дивляться

Найнижча ціна на бензин категорії А-95 на АЗС UPG (48,90 грн/л), Укрнафта та Авіас (50 грн/л), Укр-Петроль (50,50 грн/л), OKKO, WOG, Рур груп (51 грн/л).

Дизельне пальне на АЗС можна купити за ціною від 55 грн/л (Авіас, Укрнафта, Катрал). Найнижчі ціни за автогаз пропонують АЗС UPG, Олас (36,50 грн/л), а також Автотранс (36,47 грн/л).

За останні три місяці імпорт пального збільшився удесятеро. А найбільший прогрес відбувся у червні. Дефіцит автогазу в Україні вдалося повністю ліквідувати.

Що буде з цінами на пальне в Україні – читайте у матеріалі.