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Пальне в Україні здешевшало: скільки коштує бензин, дизель і автогаз

28 Серпня 2022, 10:53
Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Пальне в Україні здешевшало: скільки коштує бензин, дизель і автогаз
Джерело: Depositphotos

У неділю, 28 серпня, ціне на пальне в Україні впали. Бензин категорії А-95 здешевшав на сім копійок і в середньому становить 49,76 грн/л.

Ціни на бензин А-92 залишаються стабільними на рівні – 47,89 грн/л.

Середня ціна дизельного пального 28 серпня становить 53,29 грн/л. Дизель здешевшав на девять копійок. Водночас ціни на автогаз в Україні впали на 14 копійок і в середньому по країні становлять 26,62 грн.

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Найнижчу ціну на бензин категорії А-95 пропонують АЗС:

  • Укр-Петроль (47,50 грн);
  • Олас, UPG (48,90 грн/л);
  • Укрнафта, Авіас, UPG (49 грн/л);
  • Shell (50,03 грн/л);
  • SOCAR (50,99 грн/л);
  • OKKO, WOG (51 грн/л).

Дизельне пальне на АЗС можна купити за ціною 51-57 грн/л (Укр-Петроль, UPG, Авіас, Укрнафта, БРСМ-Нафта, Shell, OKKO, WOG, Рур груп, Катрал, Автотранс).

Найнижчі ціни за автогаз пропонують АЗС Катрал (25,56 грн/л), UPG (25,68 грн/л), Олас (25,89 грн/л).

Теги
Автогаз Бензин Дизельне пальне Ціни на бензин
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