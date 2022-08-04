На автозаправках України у четвер, 4 серпня, спостерігається зниження середніх цін на всі види пального.

Найпопулярніший бензин марки А-95, який напередодні додав у ціні 10 копійок, сьогодні здешевшав на 8 копійок – до 50,07 грн/л.

А вартість бензину А-92 впала ще на 35 копійок, і сьогодні це пальне відпускають на АЗС по 48,76 грн/л.

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Дизельне пальне здешевшало за день на 27 копійок – до 54,43 грн/л.

Найнижчі ціни на А-95 пропонують на таких АЗС:

Укр-Петроль (48,5 грн/л);

Авіас, Укрнафта (49 грн/л);

Олас (49,79 грн/л).

Найнижчу ціну на бензин марки А-92 – 48 грн/л – пропонують на автозаправках Авіас та ZOG.

Дизельне пальне можна придбати за мінімальною ціною 52 грн/л на АЗС мережі Укр-Петроль.

Джерело: AutoRia