Маск заробив $7 млрд і увійшов до топ-5 найбагатших людей світу – Forbes

У понеділок, 17 серпня, акції Tesla зросли на 11,2%, в результаті чого власний капітал засновника компаній Tesla і SpaceX Ілона Маска збільшився на $7 млрд до $83,6 млрд.

Завдяки значному приросту в ціні акцій 49-річний підприємець посідає п’яте місце в списку найбагатших людей у світі.

Вперше Маск піднявся на п’яте місце наприкінці липня, коли його власний капітал перевищив $74 млрд, але незабаром його обігнав індійський нафтогазовий магнат Мукеш Амбані.

Тепер акції Tesla зросли майже на 32% за останні п’ять днів. У зв’язку з різким зростанням ціни акцій статки Маска збільшилися більш ніж у три рази з середини березня, коли він посідав 31-е місце в списку мільярдерів Forbes. Йому належить 21% Tesla, але він заклав більше половини своєї частки в якості забезпечення кредитів.

Ціна акцій Tesla нині складає $1 835,64.

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Tesla проведе спліт акцій

З 31 серпня Tesla збільшить кількість акцій, коли відбудеться спліт звичайних акцій із розрахунку 5:1.

Після оголошення про спліт акції Tesla під час позачергових торгів 11 серпня підскочили на 6%.

Джерело: Forbes

Фото: CNET