Станом на п’ятницю, 22 вересня, на автозаправних станціях по Україні знову подорожчали всі види пального – бензин, дизель та автогаз.

Літр преміального бензину А-95+ сьогодні продають за середньою ціною 57,42 грн. Це на 25 копійок дорожче, ніж днем раніше.

Середня вартість бензину марки А-95 зросла на 15 копійок – до 54,57 грн за літр.

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Найбільше здорожчав бензин марки А-92 – на 31 копійку, до 52,57 грн/л.

Літр дизельного пального можна придбати за ціною 54,39 грн/л (подорожчання на 17 копійок).

Вартість автогазу підвищилася на 7 копійок – до 25,41 грн/л.

Ціни на пальне в мережах АЗС по Україні:

У мережах АЗС вартість бензину А-95 коливається від 50 до 57,99 грн/л, бензину марки А-92 – від 50,09 до 56,49 грн/л.

За дизельне пальне доведеться заплатити від 50,09 до 58,49 грн/л, за автогаз – від 23 до 27,48 грн/л.

Джерело: AutoRia