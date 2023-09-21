У четвер, 21 вересня, ціни на АЗС знову дещо скоригувалися у бік підвищення.

Найбільше зросла вартість дизельного пального – плюс 7 копійок. Сьогодні його реалізують у середньому по 54,22 грн/л.

Бензин марки А-95 та А-92 додали до вчорашньої ціни по 4 копійки – 54,41 грн/л і 52,25 грн/л відповідно.

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Вартість преміального А-95+ змінилася лише на 1 копійку – в середньому 57,17 грн/л.

А ціна автогазу – на 2 копійки, до 25,33 грн/л.

Скільки коштує пальне в мережах українських АЗС:

Джерело: AutoRia