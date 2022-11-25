Станом на 25 листопада середні ціни на різні види пального на українських АЗС не змінилися.

Зокрема, преміальний бензин А-95+ у середньому коштує 50,62 грн за літр. Популярний бензин А-95 продається по 50,12 грн за літр. Бензин А-92 на автозаправках у середньому коштує 49,21 грн за літр.

Найдорожчим пальним в Україні залишається дизельне – 54,28 грн за літр у середньому. Автогаз продається за 28,53 грн за літр.

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Скільки коштує бензин, дизпальне та автогаз на АЗС в Україні:

На популярних АЗС ОККО та WOG бензин А-95+ коштує 53 грн за літр; бензин А-95 – 52 грн за літр; дизель по 56 грн за літр, а автогаз по 28,98 грн за літр.

Джерело: AutoRia