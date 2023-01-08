На українських заправках ціни на всі види пального станом на 8 січня тримаються стабільно.

Преміальний бензин A-95+ в середньому коштує 52,37 грн за літр, популярний A-95 у середньому 51,43 грн за літр.

Бензин марки А-92 в середньому коштує 50,61 грн за літр. Найдорожчим видом пального лишається дизель – 54,91 грн за літр. Автогаз коштує в середньому 29,17 грн за літр.

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Найдорожче бензин марок А-95 та А-92 продають в мережі АЗС Авиас: 53 грн та 52 грн відповідно.

На АЗС SOCAR преміальний А-95 коштує 55,99 грн за літр. На ОККО та WOG цей бензин можна купити за 54 грн/літр.

Дизель на ОККО та WOG продають за 56 грн за літр, на заправках Авиас – 55 грн за літр.

У суботу, 7 січня, на українських АЗС здешевшали всі види пального.

Джерело: AUTO.RIA