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Ціни на пальне в Україні незмінні два дні поспіль

7 Листопада 2022, 11:12
Валентина Летяк редакторка стрічки
Ціни на пальне в Україні незмінні два дні поспіль
Джерело: Depositphotos

Середні ціни на пальне в Україні у понеділок, 7 листопада, не змінилися.

Преміальний А-95+ сьогодні коштує 49,96 грн/л, популярний бензин марки А-95 – 49,28 грн.

Літр А-92 на автозаправках пропонують в середньому по 47,53 грн.

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Дизельне пальне на АЗС реалізують в середньому по 53,79 грн/л.

Ціна на автогаз “завмерла” на позначці 28,43 грн/л.

Ціни на бензин 7 листопада

Ціни на бензин 7 листопада

Фото: AutoRia

Бензин А-95 у мережах АЗС пропонують щонайменше по 45,7 грн/л, максимум – 51 грн/л.

Мінімальна ціна на дизель – 51,5 грн/л, найвища – в межах 58 грн за літр.

ДжерелоAutoRia

Теги
АЗС Бензин Дизельне пальне Ціни на бензин
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