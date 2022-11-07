Середні ціни на пальне в Україні у понеділок, 7 листопада, не змінилися.

Преміальний А-95+ сьогодні коштує 49,96 грн/л, популярний бензин марки А-95 – 49,28 грн.

Літр А-92 на автозаправках пропонують в середньому по 47,53 грн.

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Дизельне пальне на АЗС реалізують в середньому по 53,79 грн/л.

Ціна на автогаз “завмерла” на позначці 28,43 грн/л.

Бензин А-95 у мережах АЗС пропонують щонайменше по 45,7 грн/л, максимум – 51 грн/л.

Мінімальна ціна на дизель – 51,5 грн/л, найвища – в межах 58 грн за літр.

Джерело: AutoRia