Середні ціни на АЗС в Украні станом на ранок 22 серпня від учора зберігають стабільність.

Зокрема, бензин марки А-95+, як і напередодні, коштує в середньому 51,99 грн за літр.

А-95 пропонують на автозаправках по 49,86 грн/л, а вартість бензину А-92 залишається на рівні 48,04 грн.

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Дизельне пальне коштує 53,40 грн за літр. Середня ціна на автогаз на сьогодні становить 26,33 грн/л.

Найнижча ціна на А-95 сьогодні на АЗС Укр-Петроль – 47,50 грн/л, найвища – 52,99 грн/л – на Нефтек.

Мінімальна ціна на дизельне пальне (49,59 грн/л) також на автозаправках Укр-Петроль, максимальна – на SOCAR (56,99 грн/л).

Джерело: AutoRia