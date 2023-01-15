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Ціни на пальне не змінились: скільки коштує заправитись в Україні 15 грудня

15 Січня 2023, 12:57
Бедрак Вікторія редакторка стрічки
Ціни на пальне не змінились: скільки коштує заправитись в Україні 15 грудня
Джерело: Depositphotos

У неділю, 15 січня, ціни на всі види пального залишаються без змін.

Так, середня ціна преміального бензину марки A-95+ становить 51,97 грн/л.

А-92 коштує 50,39 грн/л.

Зараз дивляться

Вартість дизельного пального54,72 грн/л.

Автогаз продають за 28,23 грн/л.

Вартість бензину, дизпалива та автогазу на АЗС в Україні:

AutoRia

Найдешевший A-95 у мережах АЗС коштує 45 грн/л, а найдорожчий – 53 грн/л.

Ціни на преміальний A-95+ відрізняються в діапазоні – від 46,99 до 55,99 грн за літр.

А-92 на заправках пропонують від 44 до 52 грн/л.

Літр дизеля коштує щонайменше 51,99 грн, максимум – 57,99 грн.

Джерело: AutoRia

Теги
Автогаз Газ дизель Ціни на бензин
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