У неділю, 15 січня, ціни на всі види пального залишаються без змін.
Так, середня ціна преміального бензину марки A-95+ становить 51,97 грн/л.
А-92 коштує 50,39 грн/л.
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Вартість дизельного пального – 54,72 грн/л.
Автогаз продають за 28,23 грн/л.
Вартість бензину, дизпалива та автогазу на АЗС в Україні:
Найдешевший A-95 у мережах АЗС коштує 45 грн/л, а найдорожчий – 53 грн/л.
Ціни на преміальний A-95+ відрізняються в діапазоні – від 46,99 до 55,99 грн за літр.
А-92 на заправках пропонують від 44 до 52 грн/л.
Літр дизеля коштує щонайменше 51,99 грн, максимум – 57,99 грн.
Джерело: AutoRia