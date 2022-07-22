В Україні середня ціна на бензин А-95 зросла на 3 коп., а дизпальне трохи знизилось у ціні – на 10 коп. Ціна бензину A-92 залишилася без змін.

Так, бензин А-95 найдешевше можна придбати на заправках мережі UPG – по 48,90 грн за літр.

Бензин А-92 за 48 грн/л продають за АЗС мережі ZOG. Дизпальне найдешевше можна заправити на АЗС мережі Олас– по 52,50 грн за літр.

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Динаміка зростання і зниження цін на бензин та дизель:

Середня ціна на автомобільний газ у мережах АЗС в Україні – 30,91 грн/л.

Нагадаємо, що економічні експерти наголошують, що підвищення 21 липня офіційного курсу гривні до 36,56 за долар негативно вплине на ціни на пальне. Факти ICTV писали, скільки коштуватиме бензин, автогаз та дизель в Україні після скоригованого курсу НБУ.

Джерело: AUTO.RIA

Фото: Unsplash