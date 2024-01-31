Номерний знак автомобіля — унікальний код, який власник отримує під час реєстрації машини в сервісному центрі МВС. Бувають випадки, коли номер загубився або його викрали.

Чи можна їздити з одним номерним знаком в Україні у 2024 році та який штраф передбачений за його відсутність — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Чи можна їздити з одним номерним знаком в Україні

Адвокатка Адвокатського бюро Івана Хомича Олена Воронкова розказала, чи можна в Україні їздити з одним номерним знаком на авто, попереду або позаду, та яка відповідальність передбачена за його відсутність у 2024 році.

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Згідно з п. 1 р. 8 Вимог до номерних знаків транспортних засобів, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 02.03.2021 № 166, передбачено, що кількість знаків на транспортних засобах повинна становити:

два знаки — на автомобілях;

один знак — на тракторах, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машинах, сільськогосподарській техніці та інших механізмах, а також на великотоннажних транспортних засобах та інших технологічних транспортних засобах.

Також, відповідно до п. 1.4 Правил використання номерних знаків, установлення (нанесення) розпізнавальних знаків, кольорографічних схем, написів і спеціальних сигналів на транспортних засобах Збройних сил України, затверджених наказом Міністра оборони України від 10.04.2006 № 184, кількість номерних знаків на транспортних засобах повинна становити:

на всіх типах автомобілів, автобусів, тягачів колісних, тягачів-транспортерів, шасі, тракторів – два номерні знаки, що встановлюються спереду та ззаду;

на мотоциклах, причепах, напівпричепах – один, що встановлюється тільки ззаду.

– Тобто і для спеціального транспорту, зокрема Збройних сил України, і для звичайного транспорту передбачено вимоги щодо наявності в автомобіля двох номерних знаків – спереду та ззаду, — прокоментувала адвокатка.

Олена Воронкова додала, що обладнання транспорту лише одним номерним знаком передбачене для транспорту виробничого призначення або призначенням якого є транспортування вантажів, корисних копалин або будівництва, а також відходів виробництва.

Який штраф передбачений за відсутність номерного знака

Пунктом 2.9(в) Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306, передбачено, що водієві забороняється керувати транспортним засобом без номерного знака або з номерним знаком, якщо він не відповідає вимогам стандартів або закріплений не в установленому для цього місці.

Адвокатка зазначила, що за порушення такого пункту Правил дорожнього руху Кодексом України про адміністративні правопорушення, а саме ст. 121-3, передбачено покарання у вигляді штрафу у сумі сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 1 190 грн.

– Загальним правилом не передбачено можливості керувати транспортними засобами за наявності лише одного номерного знака у, так би мовити, загальному вжитку, лише для транспорту, який обслуговує потреби виробництва або сільського господарства, але й не для будь-якого транспорту у цій категорії, — додала Олена Воронкова.

Проте у разі порушення вимог в цій частині та складання стосовно такої особи протоколу про адміністративне правопорушення під час розгляду справи суд може обмежитися попередженням або закрити провадження у зв’язку з малозначністю вчиненого.

Водночас адвокатка Олена Воронкова закликає всіх дотримуватись правил дорожнього руху навіть у начебто занадто формалізованих моментах.