У суботу ціни на пальне в Україні впали. Станом 6 серпня бензин категорії А-95 мінімально здешевшав, тому в середньому його можна придбати на АЗС за 50,05 грн/л (5 серпня було 50,07 грн/л).

Ціни на бензин А-92 впали на 19 копійок – з 48,76 грн до 48,57 грн/л.

Середня ціна дизельного пального 6 серпня становить 54,40 грн/л. Дизель здешевшав мінімально (5 серпня було 54,42 грн/л). Водночас ціни на автогаз в Україні підскочили на 24 копійки і в середньому по країні становлять 28,8 грн.

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Найнижчу ціну на бензин категорії А-95 пропонують АЗС:

Укр-Петроль (48,50 грн);

Укрнафта, Авіас (49 грн/л);

Олас (49,79 грн/л);

UPG (59 грн/л);

Shell (50,80 грн/л);

SOCAR (50,99 грн/л);

OKKO, WOG, Рур груп (51 грн/л).

Дизельне пальне на АЗС можна купити за ціною 53-57 грн/л (Авіас, Укрнафта, Укр-Петроль, БРСМ-Нафта, Shell, OKKO, WOG, Рур груп, Автотранс, Катрал, Олас).

Найнижчі ціни за автогаз пропонують АЗС Катрал (28,27 грн/л), OKKO (28,48 грн/л), Автотранс (28,78 грн/л), Олас та Авіас (28,98 грн/л).