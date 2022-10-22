У суботу, 22 жовтня, середні ціни на українських АЗС майже не змінилися.

Зокрема, вартість бензину А-95+ та А-95 залишається стабільною – 50,03 грн/л та 49,35 грн/л відповідно.

Бензин категорії А-92 в середньому продають за 47,85 грн за літр.

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Автогаз здорожчав на 3 копійки – до 27,77 грн за літр.

Також на 7 копійок піднялась ціна на дизельне пальне, його середня вартість становить 53,57 грн/л.

В мережах АЗС вартість бензину А-95 варіює від 46,20 грн/л (Укр-Петроль) до 51 грн/л (ОККО, WOG).

Ціни на дизель стартують з позначки 50,70 грн/л (Motto), максимум – 56,99 грн/л (SOCAR).

Вартість автогазу коливається від 25,85 грн (Авантаж 7) до 28,98 грн за літр (Овис).

Джерело: AutoRia