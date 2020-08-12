Акції Tesla підскочили на 6% після оголошення про спліт

Акції Tesla підскочили на 6% під час позачергових торгів у вівторок після того, як компанія оголосила, що проведе спліт звичайних акцій з розрахунку 5:1, який набуде чинності 31 серпня.

Tesla зазначає у заяві, що спліт призначений для того, щоб “зробити папери компанії більш доступними для працівників та інвесторів”.

Збільшуючи кількість доступних акцій, компанія може залучати нових інвесторів, які в іншому випадку можуть не прийти до компанії через високу ціну однієї акції.

Цього року акції Tesla зросли більш ніж на 200% з січня до $1 374.

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Cпліт акцій Apple

Технологічний гігант компанія Apple також оголосила про дроблення акцій з розрахунку 4:1 минулого тижня.

На додаткових торгах у вівторок акції Apple зросли в ціні на 6,5% – до $1 464.

Успіх двох компаній відображає загальну ефективність технологічного сектора за рік.

Що таке спліт акцій

Спліт акцій – збільшення кількості акцій, що знаходяться в обігу, за рахунок пропорційного дроблення кожної початкової акції. Така процедура не змінює вартість компанії, хоча, зазвичай, після спліту спостерігається короткострокове зростання ціни акцій.