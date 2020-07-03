Коридор затемнень влітку 2020 року серйозне астрологічне потрясіння для багатьох людей.

5 червня о 22.25 було напівтіньове місячне затемнення, яке і відкрило коридор. Наступна астрологічна подія – день літнього сонцестояння (найдовший день і найкоротша ніч), яке буде 20 червня.

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21 червня о 9.40 відбудеться дуже рідкісна астрологічна подія – кільцеподібне сонячне затемнення.

Закриває коридор місячне напівтіньове затемнення 5 липня о 7.30 ранку.

Астрологи зазначають, що коридор затемнень має величезний вплив на людей.

Кожна людина може убезпечити себе від впливу затемнення, якщо використовувати низку корисних порад:

не перевантажуйте себе домашніми та побутовими проблемами;

за три дні до місячного затемнення відмовтеся від вживання алкоголю та м’яса;

за годину до затемнення повільно випийте склянку кип’яченої води;

прийміть контрастний душ;

одягніть вільний одяг;

Подібні дії допоможуть вам згладити фатальний вплив затемненнь на людину.

Коридор затемнень у червні та липні 2020

Сонячні та місячні затемнення – це особливий астрологічний фактор, який дуже змінює плин людського життя. В астрології затемнення – один з методів прогнозування основних етапів у житті людини.

Ефект затемнення зазвичай триває близько 6 місяців, але його вплив на життя триватиме упродовж багатьох років до наступного затемнення того ж циклу Саросу.

Детально про коридор затемнень у 2020 році та його вплив на людей – читайте у матеріалі Фактів ICTV.