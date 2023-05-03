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Астрологія

Небезпечний період: що не можна робити в ретроградний Меркурій 2023

3 Травня 2023, 11:06
Владислава Ткаченко редакторка стрічки
Меркурій
Джерело: Pixabay

Ретроградний Меркурій (від лат. retrogradus – відступає; той, що йде назад) – астрономічне явище, за якого виникає ілюзія руху планети у зворотному напрямку.

Насправді так здається через внутрішнє положення орбіти Меркурія щодо орбіти Землі та їхнього орбітального руху навколо Сонця.

Астрономічне явище пов’язане з особливостями проєкції видимого положення Меркурія на небесну сферу Землі, та насправді планета не починає рухатися в інший бік.

Проте астрологи зазначають, що період ретроградного Меркурія енергетично сильно впливає на людей і може уповільнити деякі сфери життя.

Факти ICTV дізнавалися, що не можна робити під час ретроградного Меркурія та що може статися у періоди ретроградності.

Ретроградний Меркурій 2023 – дати

Меркурій стає ретроградним у період з 21 квітня по 15 травня 2023 року. Крім цього, його рух буде “зворотним” ще двічі:

  • з 23 серпня – по 15 вересня;
  • з 13 грудня 2023 – по 2 січня 2024 року.

Астрологи вважають, що коли планета починає ретроградний рух, усі процеси, за які вона відповідає, пригальмовуються. Також можливі проблеми з комунікацією, технологіями, контрактами та подорожами.

А от із погляду езотерики, цей період може бути корисним для особистісного зростання та розвитку. Головне – правильно пережити період ретроградності.

Що не можна робити в ретроградний Меркурій 2023

Астрологи не радять в період ретроградного Меркурія:

  • піддаватися на провокації в спілкуванні та стосунках. Цей період характеризується високим ризиком непорозумінь, застережень і помилок;
  • повертатися до колишніх;
  • займатися розв’язанням ділових питань – зростає ризик допустити помилки;
  • підписувати важливі документи – можуть виникнути непорозуміння та помилки в документах;
  • розпочинати нові проєкти або будувати плани;
  • планувати операції (не стосується термінових);
  • купувати техніку та звертатися в автомайстерню – техніка може вийти з ладу, а лагодження авто принесе багато проблем;
  • влаштовуватися на нову роботу;
  • завершувати карʼєру – в період ретроградного Меркурія звична робота може даватися важко, тому буде бажання звільнитися;
  • починати навчання – його не вдасться закінчити;
  • вирушати в далекі поїздки.

Памʼятайте, що на кожну людину ретроградний Меркурій впливає по-різному, і не завжди потрібно дотримуватися певних порад. Головне – дослухатися до своєї інтуїції та душі.

Яких сфер може торкнутися ретро-Меркурій

  • Навчання.
  • Цифри або документи – можете не помітити помилки.
  • Запізнення чи скасування курсування транспорту.
  • Колишні – можливі повернення людей із минулого.
  • Сварки та конфлікти з близькими та колегами.
  • Може активізуватися шахрайство.
  • Покупок.
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Теги
Астрологія Планета Ретроградний Мекурій
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