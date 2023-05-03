Ретроградний Меркурій (від лат. retrogradus – відступає; той, що йде назад) – астрономічне явище, за якого виникає ілюзія руху планети у зворотному напрямку.
Насправді так здається через внутрішнє положення орбіти Меркурія щодо орбіти Землі та їхнього орбітального руху навколо Сонця.
Астрономічне явище пов’язане з особливостями проєкції видимого положення Меркурія на небесну сферу Землі, та насправді планета не починає рухатися в інший бік.
Проте астрологи зазначають, що період ретроградного Меркурія енергетично сильно впливає на людей і може уповільнити деякі сфери життя.
Факти ICTV дізнавалися, що не можна робити під час ретроградного Меркурія та що може статися у періоди ретроградності.
Ретроградний Меркурій 2023 – дати
Меркурій стає ретроградним у період з 21 квітня по 15 травня 2023 року. Крім цього, його рух буде “зворотним” ще двічі:
- з 23 серпня – по 15 вересня;
- з 13 грудня 2023 – по 2 січня 2024 року.
Астрологи вважають, що коли планета починає ретроградний рух, усі процеси, за які вона відповідає, пригальмовуються. Також можливі проблеми з комунікацією, технологіями, контрактами та подорожами.
А от із погляду езотерики, цей період може бути корисним для особистісного зростання та розвитку. Головне – правильно пережити період ретроградності.
Що не можна робити в ретроградний Меркурій 2023
Астрологи не радять в період ретроградного Меркурія:
- піддаватися на провокації в спілкуванні та стосунках. Цей період характеризується високим ризиком непорозумінь, застережень і помилок;
- повертатися до колишніх;
- займатися розв’язанням ділових питань – зростає ризик допустити помилки;
- підписувати важливі документи – можуть виникнути непорозуміння та помилки в документах;
- розпочинати нові проєкти або будувати плани;
- планувати операції (не стосується термінових);
- купувати техніку та звертатися в автомайстерню – техніка може вийти з ладу, а лагодження авто принесе багато проблем;
- влаштовуватися на нову роботу;
- завершувати карʼєру – в період ретроградного Меркурія звична робота може даватися важко, тому буде бажання звільнитися;
- починати навчання – його не вдасться закінчити;
- вирушати в далекі поїздки.
Памʼятайте, що на кожну людину ретроградний Меркурій впливає по-різному, і не завжди потрібно дотримуватися певних порад. Головне – дослухатися до своєї інтуїції та душі.
Яких сфер може торкнутися ретро-Меркурій
- Навчання.
- Цифри або документи – можете не помітити помилки.
- Запізнення чи скасування курсування транспорту.
- Колишні – можливі повернення людей із минулого.
- Сварки та конфлікти з близькими та колегами.
- Може активізуватися шахрайство.
- Покупок.