Ретроградний Меркурій (від лат. retrogradus – відступає; той, що йде назад) – астрономічне явище, за якого виникає ілюзія руху планети у зворотному напрямку.

Насправді так здається через внутрішнє положення орбіти Меркурія щодо орбіти Землі та їхнього орбітального руху навколо Сонця.

Астрономічне явище пов’язане з особливостями проєкції видимого положення Меркурія на небесну сферу Землі, та насправді планета не починає рухатися в інший бік.

Проте астрологи зазначають, що період ретроградного Меркурія енергетично сильно впливає на людей і може уповільнити деякі сфери життя.

Факти ICTV дізнавалися, що не можна робити під час ретроградного Меркурія та що може статися у періоди ретроградності.

Ретроградний Меркурій 2023 – дати

Меркурій стає ретроградним у період з 21 квітня по 15 травня 2023 року. Крім цього, його рух буде “зворотним” ще двічі:

з 23 серпня – по 15 вересня;

з 13 грудня 2023 – по 2 січня 2024 року.

Астрологи вважають, що коли планета починає ретроградний рух, усі процеси, за які вона відповідає, пригальмовуються. Також можливі проблеми з комунікацією, технологіями, контрактами та подорожами.

А от із погляду езотерики, цей період може бути корисним для особистісного зростання та розвитку. Головне – правильно пережити період ретроградності.

Що не можна робити в ретроградний Меркурій 2023

Астрологи не радять в період ретроградного Меркурія:

піддаватися на провокації в спілкуванні та стосунках. Цей період характеризується високим ризиком непорозумінь, застережень і помилок;

повертатися до колишніх;

займатися розв’язанням ділових питань – зростає ризик допустити помилки;

підписувати важливі документи – можуть виникнути непорозуміння та помилки в документах;

розпочинати нові проєкти або будувати плани;

планувати операції (не стосується термінових);

купувати техніку та звертатися в автомайстерню – техніка може вийти з ладу, а лагодження авто принесе багато проблем;

влаштовуватися на нову роботу;

завершувати карʼєру – в період ретроградного Меркурія звична робота може даватися важко, тому буде бажання звільнитися;

починати навчання – його не вдасться закінчити;

вирушати в далекі поїздки.

Памʼятайте, що на кожну людину ретроградний Меркурій впливає по-різному, і не завжди потрібно дотримуватися певних порад. Головне – дослухатися до своєї інтуїції та душі.

Яких сфер може торкнутися ретро-Меркурій