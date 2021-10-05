За последние 1,5 года среднегодовая температура выросла в Украине на 1,5 градуса. В следующие 30 лет, по прогнозам экологов, нашей стране грозит массовое опустынивание. Как приспособиться к жизни в новых условиях?

Для того, чтобы ответить на этот вопрос, журналист Андрей Борис отправился в самую большую пустыню мира — Сахару. Здесь в жестких условиях люди живут тысячи лет.

Путешествие по дюнам египетской Сахары сразу началось с происшествия. Езда в таких условиях требует хорошей подготовки и соответствующей машины.

Местный водитель рассказал, что для ориентировки в пустыне он использует солнце в дневное время, а ночью ориентируется по звездам. К тому же в пустыне есть уникальные камни или горы, по которым можно найти направление.

— Я раньше работал спасателем на ралли Париж-Дакар. Мне приходилось не раз находить людей, которые здесь терялись. Честно говоря, я и сам иногда терял ориентир. Особенно когда туман или песчаная буря, — сказал водитель.

Он отметил, что в таком случае стоит остановиться и переждать, пока нормализуется погода. После — сделать 3-4 круга на автомобиле, чтобы перестроить свой внутренний компас. Тогда вы сориентируетесь.

Песок — та еще проблема! Он буквально лезет в каждую дырку. Кроме того, для пустыни необходимо правильно одеться. Хорошо защищает голову и лицо куфия или арафатка.

— Вместо майки — футболка с длинным рукавом, вместо шорт — брюки. Это помогает защититься от обгорания. Я еще дополнительно купил армейские сапоги, которые носят американские солдаты на Ближнем Востоке. Они помогают защитить ноги от всевозможных травм от песка, камней и животных, которые тут вводятся, — сказал Андрей.

90% территории Египта — это пески. Поэтому большинство людей живет вдоль реки Нил. Но есть и те, кто обустроился в оазисах посреди пустыни.

Самый западный оазис — Сива, в основном там живут берберы.

— В Сиве живет 11 племен, у нас — одно из самых больших. У нас другая культура и язык, который мы называем амазир. Мы позже всех в Египте приняли мусульманство, — рассказал бербер Али Хадеди.

В 9 утра термометр показывает практически 41 градус тепла. Из-за такой жары у местных сформировался особый распорядок дня.

— Жители местного оазиса встают очень рано — сейчас 4 утра. И идут к мечети на утреннюю молитву. После — возвращаются домой, а кто-то сразу едет на работу. Пока солнце не взошло и не начало припекать, работать проще всего, — отметил Андрей.

Несмотря на жесткие условия, люди в Сахаре умудряются заниматься фермерством. Например, выращивают картошку, дыни, арбузы и многое другое прямо в пустыне, используя капельную систему полива.

Система добычи воды в египетских оазисах выглядит следующим образом. Сначала ищут впадины — обычно на глубине от 30 до 100 метров находят воду. Затем она поднимается в специальные бассейны, очищается от тяжелых металлов и далее по канализации спускается в огороды фермеров.

Когда солнце в зените, египтяне отдыхают — это может длиться от 15.00 до 18.00. Они называют это время калуа — аналог испанской сиесты.

В такую жару очень важно найти тень и прохладу. Именно поэтому египтяне издавна строят свои жилища интересных форм.

— Первое, что помогает сохранить прохладу — материал. Стены, по сути, изготовлены из ила, воды и сена. Это дешево и эффективно. На полу обычно песок, который мы поливаем водичкой — это делает комнату прохладной. Далее расположение окон — большие обычно ставят с северной стороны. А потом по всей комнате делают маленькие отверстия, чтобы создавать искусственный сквозняк, — рассказал гид-краевед Мухаммед Закария.

Ключевой является и форма потолка, напоминающая купол. Она позволяет отражать солнечные лучи и удерживать хороший поток воздуха.

— После захода солнца жизнь здесь снова бурлит, и так может быть до часу ночи, — отметил Андрей.

В этих широтах невозможно напиться водой, поэтому местные пьют чай.

— В такой жаре есть одно большое преимущество — отсутствие чувства голода. Среди местных я не видел людей с лишним весом. Они все словно высушенные финики. А еще у них здесь особый рацион, — констатировал Андрей.

Местный житель Али рассказал, что утром натощак они пьют оливковое масло, поэтому у них нет лишнего веса.

— В основном наш рацион состоит из разных овощей и фруктов. Мясо раз в неделю, иногда дважды. Молодое поколение не придерживается этой нормы, но старшее — да, поэтому они живут дольше. Иногда более 100 лет, — сказал он.

Пустыня — красивое и одновременно жестокое место. Жить здесь можно, но только если в тени.