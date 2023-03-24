В начале ноября прошлого года, перед бегством на левый берег Днепра, в Херсоне были ограблены два крупнейших музея города – художественный и краеведческий.

В них хранились шедевры мирового искусства и редкие археологические экспонаты. С точки зрения культурного наследия они бесценны, но когда-то придется подсчитать их стоимость, чтобы знать, сколько мы потеряли в денежном эквиваленте. Это не простая задача: цены на такие лоты очень отличаются, например, на “черном” рынке и на мировых аукционах. Но мы попытались это сделать, привлекая эксперта из Украинского общества охраны памятников истории и культуры Юрия Шатайло.

При каких условиях произошла кража

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Посеченное обстрелами старинное здание окружено строительными помостами. Реставрировать Херсонский областной художественный музей им. А. Шовкуненко начали еще до полномасштабного вторжения, а после это долгое время спасало шедевры, которые были скрыты в его фондохранилище.

Дело в том, что в контракте с подрядчиком, который осуществлял реставрацию здания, была ошибка. Там написали, что получили здание пустым, а все содержимое фондов вывезли якобы до этого.

С Херсонским краеведческим музеем ситуация была иной. Многие фото и видео свидетельствуют о том, что его директор Татьяна Братченко сразу пошла на сотрудничество с оккупантами с первых дней захвата города.

Ограбление обоих музеев произошло в период с 31 октября по 4 ноября 2022 года. Под руководством директора Центрального музея Тавриды Крыма Андрея Мальгина экспонаты спешно упаковали и вывезли грузовиками и обычными автобусами.

Подсчет стоимости шедевров Херсонского областного художественного музея им. А. Шовкуненко

Работ в фондах этого музея хранилось до 150 единиц. Эксперт Украинского общества охраны памятников истории и культуры Юрий Шатайло говорит, что какие именно работы были — неизвестно, поэтому, чтобы оценить стоимость, берем средние цены на картины художника Шовкуненко.

— Я имею в виду не цены “черного” рынка или аукционов, я указываю цены, которые может вывести оценщик. Стоимость картин Шовкуненко начинаются сейчас от $45 тыс. И это цена, с которой может стартовать работа. Если картин 150 штук, то примерная сумма всего количества — до $7 млн, а может и больше, — говорит Шатайло.

Также одними из самых ценных шедевров музея были две большие работы Николая Пимоненко Пасхальная заутреня и Колядки — от $70 тыс. и значительно больше. А вот и еще более дорогой на мировом рынке Иван Айвазовский — от $250 тыс. В музее было два его полотна.

Картины по $250 тыс. и браслеты от $15 тыс.: эксперт подсчитал, на какую сумму россияне обокрали музеи Херсона / 5 images

Еще один шедевр мирового уровня — портрет англичанина Питера Лели. По скромным подсчетам стоимость такой работы могла бы стартовать от $200 тыс., но на аукционе могла бы достичь и $1 млн. Картина немца Августа фон Байера — от $150 тыс., а вот работы Николая Глущенко в Европе были бы даже дороже, чем в Украине. Стоимость его картин только стартовала бы от $70 тыс., а таких в Херсонском областном художественном музее было до сотни.

— Известны еще фамилии и количество картин, которые потеряны в Херсоне. Это Яблонская (очень дорогая), Серебряков (несколько картин), одна картина Врубеля (его и так мало в мире, это тоже $250 тыс. — только старт). А еще 14 ценных икон XVIII в. авторства Михаила Шибанова от $500 тыс. за коллекцию. И это только лучшее из коллекции, было и другое. То есть, на одном художественном музее государство потеряло около $1 млрд, — резюмирует Шатайло.

Стоимость археологических памятников Херсонского краеведческого музея

Стоимость археологических и исторических памятников подсчитать сложнее. Во-первых, точного списка украденного Херсонский краеведческий музей не предоставляет. Вероятно из-за того, что большая часть персонала “эвакуировалась” с россиянами вместе с директором Братченко, но общее описание коллекции и экспозиций таки сохранилось, и из него тоже можно сделать некоторые выводы.

Картины по $250 тыс. и браслеты от $15 тыс.: эксперт подсчитал, на какую сумму россияне обокрали музеи Херсона / 3 images

Ядром коллекции были находки ученых на местных археологических раскопках на позднескифском городище Красный Маяк и на местах, где были античные города Северного Причерноморья. В частности, из последнего — богатая коллекция монет, которая исчезла полностью. Стоимость их, по оценке Юрия Шатайло, может отличаться, зависит от вида металла. Цены на медные монеты достигают $1 тыс., на серебряные — до $10 тыс., на золотые — до $20 тыс.

Самыми дорогими экспонатами были изделия из местного скифского золота, коллекция которого также была в музее.

— Цены на скифское золото постоянно растут. Сейчас одна маленькая лунница на 1,5 грамма будет стоить $300, тоненький и совсем разбитый браслет — $3 тыс., а вот целый будет стартовать от $15 тыс. и может дойти до $250 тыс. Мой опыт сотрудничества с музеями позволяет предположить, что в Херсонском могло храниться до пяти килограммов изделий. А это может потянуть на $1 млн, — подсчитывает Шатайло.

И это лишь часть украденного. На первый взгляд, по словам эксперта, в краеведческом музее украли меньше, но по реальной стоимости эти потери могут быть такими же, как и в художественном.

Процедура возврата украденного

Процедура возврата украденных культурных ценностей называется реституцией и может применяться исключительно после прекращения военных действий. Она является видом международной ответственности государства-агрессора и оккупанта. И, несмотря на то, что россияне мотивировали похищение тем, что спасали коллекции от уличных боев, фактически они им не принадлежат, и рано или поздно с вероятностью в 100% такое решение примет и Международный суд.

Статья создана при поддержке The Institute for War & Peace Reporting.

Фото: Алина Доценко