В сеть слили первый макет для iPhone 16: две камеры и круглые края

В сети раскрыли новый дизайн будущего iPhone 16. Как и ожидалось, флагман получит дизайн от iPhone X — больше всего это скажется на расположении камер.

Дизайн iPhone 16 показали на живых фото

Так, инсайдер под ником Majin Bu раскрывает все больше подробностей об iPhone 16. Теперь он показал металлическую “болванку”, на основе которой будут изготавливаться аксессуары для iPhone 16 — различные чехлы и защитные стекла.

iPhone 16 molds and mockups pic.twitter.com/jG5CV8u7g9 — Majin Bu (@MajinBuOfficial) February 18, 2024

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Особенность такого макета в том, что он раскрывает расположение камер, а также размеры и дизайн устройства в целом. Нередко производители аксессуаров для телефонов заранее получают макеты для того, чтобы уже на момент релиза успеть разработать и изготовить нужное количество стекла и чехлов, удовлетворяя спрос.

Ранее этот инсайдер также рассказал о сразу пяти новых моделях iPhone 16. Не исключено, что флагман совместят с линейкой SE, которая предлагает самые дешевые актуальные iPhone. Правда, бюджетник может составить конкуренцию флагману, особенно для тех, кто использует телефон только для фото и общения в сети.