В Киеве пройдет международное шоу визуальных технологий Uart Media Fest

Торгово-развлекательный центр Gulliver начинает международный медиа-арт-фестиваль. Произведения талантливых дизайнеров покажут на крупнейших фасадных экранах Европы, которые объединят в одно грандиозное медиа-шоу UArt Media Fest 21 октября.

В рамках мероприятия запланирован сбор средств, которые переведут через фандрейзинговую платформу United 24 на направление Образование и наука. Участники фестиваля смогут сделать пожертвования, а также принять участие в звездном аукционе 21 октября или приобрести лимитированный мерч.

Участие в фестивале проходит на конкурсной основе в двух направлениях. В частности, tech-heavy media-art — контент от топовых production-групп и студий, а также digital & cryptoart — работы от представителей цифровой и криптоталантливой молодежи, преимущественно отдельные художники. Победители, которых определят именитые представители индустрии, получат гранты на дальнейшее развитие своих проектов.

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Креативные студии или отдельные дизайнеры могут подавать свои уже готовые видеоработы или создать контент специально под фестиваль. Тема пилотного фестиваля — свет в каждом. Подробнее об участии и условиях по ссылке.

— Наша главная цель — наполнить вас светлыми и искренними эмоциями, несмотря на сложные условия, в которых мы оказались. Мы стремимся поддержать украинскую культуру и искусство в такие сложные времена, и привлечь к этому событию международное креативное сообщество, чтобы показать всему миру, что несмотря на все, Украина — ведущая инновационная страна, где творится светлое будущее, — комментирует директор по маркетингу ТРЦ Екатерина Жураковская.

Организационным и исполнительным партнером фестиваля UArt Media Fest стала международная компания Meet Future, эксперт и трендсеттер в инновационных технологиях и мероприятиях.

Фестиваль станет частью большого празднования дня рождения ТРЦ Gulliver, которому в октябре исполняется 10 лет. В рамках мероприятия в ТРЦ сочетается традиционное искусство и digital-инсталляции будущего.

Так, развлекать гостей будет робот-диджей YuMI, который будет играть любимые треки в центральном атриуме. На этажах будут размещены интерактивные зоны, с которыми можно взаимодействовать в реальном времени. Также в программе — большой концерт с участием десяти известных исполнителей.

Фото: ТРЦ Gulliver