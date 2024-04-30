В ЕС могут запретить TikTok — не исключает председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Такая идея становится все реалистичнее на фоне запрета соцсети на территории США.

TikTok могут запретить в Европе: что известно

Глава комиссии добавила, что она прекрасно осознает всю опасность соцсети.

— Блокировка не исключена. Комиссия была бы самым первым учреждением в мире, запретившим TikTok на наших корпоративных телефонах, — отметила Урсула.

Известно, что ЕС с осторожностью относится к китайской соцсети — в апреле регуляторы начала расследование касательно функции награждения за использование TikTok Lite. Сервис проверят на соответствие закона о модерировании контента.

Сейчас смотрят

Так, в отношении TikTok ведется еще одно расследование — компанию проверяют на надлежащую защиту данных несовершеннолетних пользователей. Как крайняя мера, комиссия может временно запретить сервис.

Напомним, что в США приняли блокировку TikTok 24 апреля. Теперь у компании есть 9 месяцев, чтобы продать сервис, или же его заблокируют на территории Америки. В компании заявили, что будут подавать жалобу на такое решение властей.

Кстати, в Украине также могут запретить сервис — идею реализуют, если партнеры также решатся на этот шаг.