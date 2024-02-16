Компания OpenAI представила новый сервис для генерации видео под названием Sora. Программа создает ролики, основываясь на пожеланиях пользователя в текстовом формате.

OpenAI представили ИИ-сервис Sora: что известно

Так, новинка позволяет создавать минутные ролики, и некоторые из них выглядят очень реалистично.

И хотя OpenAI представили Sora сегодня, она все еще на стадии разработки. Сейчас сервис пройдет “испытание на прочность”, чтобы убедиться, что она не создает неприемлемый контент.

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Первыми доступ получат визуальные художники, дизайнеры и кинематографисты, чтобы разработчики могли получить честный отзыв от профи и выяснить, как улучить продукт. К тому же, это позволит художникам адаптироваться под новинку до выхода, чтобы сервис не оставил их без работы.

Чтобы показать возможности пока что недоступной новинки, глава компании Сэм Альтман опубликовал ряд роликов, которые сгенерированы с помощью Sora.

Правда, в компании пока не сообщили о конкретной дате выхода. Однако пользователи сети уже переживают, что видеопроизводство может устареть с выходом нового сервиса.

И пока все эти технологии активно развиваются, в Украине разработали рекомендации по соблюдению прав человека в сфере ИИ. Это поможет защитить личные данные украинцев.