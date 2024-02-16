Компания OpenAI представила новый сервис для генерации видео под названием Sora. Программа создает ролики, основываясь на пожеланиях пользователя в текстовом формате.
OpenAI представили ИИ-сервис Sora: что известно
Так, новинка позволяет создавать минутные ролики, и некоторые из них выглядят очень реалистично.
И хотя OpenAI представили Sora сегодня, она все еще на стадии разработки. Сейчас сервис пройдет “испытание на прочность”, чтобы убедиться, что она не создает неприемлемый контент.
https://t.co/qbj02M4ng8 pic.twitter.com/EvngqF2ZIX
— Sam Altman (@sama) February 15, 2024
Первыми доступ получат визуальные художники, дизайнеры и кинематографисты, чтобы разработчики могли получить честный отзыв от профи и выяснить, как улучить продукт. К тому же, это позволит художникам адаптироваться под новинку до выхода, чтобы сервис не оставил их без работы.
https://t.co/uCuhUPv51N pic.twitter.com/nej4TIwgaP
— Sam Altman (@sama) February 15, 2024
Чтобы показать возможности пока что недоступной новинки, глава компании Сэм Альтман опубликовал ряд роликов, которые сгенерированы с помощью Sora.
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— Sam Altman (@sama) February 15, 2024
Правда, в компании пока не сообщили о конкретной дате выхода. Однако пользователи сети уже переживают, что видеопроизводство может устареть с выходом нового сервиса.
И пока все эти технологии активно развиваются, в Украине разработали рекомендации по соблюдению прав человека в сфере ИИ. Это поможет защитить личные данные украинцев.