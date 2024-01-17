Наша семья отличается: сестра Илона Маска раскрыла секрет успеха миллиардера

Сестра Илона Маска Тоска рассказала, что помогло ее родственнику стать успешным миллиардером. Как оказалось, все дело в генах.

Сестра Илона Маска рассказала о секрете его успеха

Так, Тоска призналась, что не удивлена успехами Маска в бизнесе — на сегодня он самый богатый человек в мире. Всему причиной — их семья и взгляды на жизнь.

— Не сочтите за покровительство, но, похоже, наша семья отличается от других людей. Мы больше рискуем, — заявила женщина.

Сестра Маска заявила, что их семья всегда имела большие амбиции и готовность это доказать.

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Старшие поколения семьи миллиардера также доказывали миру, что они лучше других. К пример, дедушка Илона выиграл автопробег длинной в почти 10 тыс. км из Кейптауна в Алжир по всей Африке. Бабушка Илона была первой женщиной-хиропрактиком в Канаде, а вместе со своим мужем-гонщиком они были первыми, кто совершил перелет из Африки в Австралии на одномоторном самолете.

Примечательно, что даже сама мама главы Tesla заявила, что считает сына гением.

— У меня трое умнейших детей, но Илон — гений. Я могу читать Тоску и ее брата Кимбала довольно хорошо, но не Илона, — отметила Мей Маск.

Впрочем, некоторые решения миллиардера точно не идут ему на пользу. Недавно стало известно, что Маск принимает наркотики на закрытых вечеринках. Сообщается, что глава Tesla употреблял ЛСД, кокаин, экстази и психоделические грибы, публично курил марихуану и заявлял, что имеет рецепт на психоделический кетамин.