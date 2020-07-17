17 июля начинаются самые красивые ночи в году, когда можно наблюдать за звездопадом Персеиды.

Если сегодня тучи, не огорчайтесь, потому что еще будет время романтично помечтать под звездным небом и загадать желание.

Метеоритный дождь можно наблюдать каждый день до 24 августа.

Пик звездопада в 2020 году приходится на ночь с 12 на 13 августа, примерно с 2.00 до 3.00.

Чтобы увидеть это явление, нужно найти созвездие Персей, которое находится почти в центре восточной части неба.

Лучше всего его видно в Северном полушарии.

Еще один совет – нужно уехать за город, подальше от искусственного освещения, и найти место с темным и чистым небом.

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Это космическое явление безопасно, в отличие от магнитных бурь и солнечных затмений. Метеориты долетают к Земле крайне редко.

В апреле 2020 года украинцы наблюдали за весенним звездопадом Лириды, а в начале мая — за метеоритным дождем Эта-Аквариды.