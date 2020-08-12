Пик метеорного потока Персеиды 2020 приходится на ночь с 12 на 13 августа. Самым ярким и красочным он будет с 2.00 до 3.00.

Метеорный поток Персеиды — это ежегодное космическое явление, связанное с тем, что Земля проходит через шлейф пыли, который оставила после себя комета Свифта-Таттла.

Эти мелкие частицы сгорают в атмосфере планеты, из-за чего создается впечатление звездного дождя.

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Где смотреть метеорный поток Персеиды

Насладиться метеорным потоком смогут жители Северного полушария Земли.

Сгорающие частицы будет видно возле созвездия Персей, которое находится в центре восточной части небосклона.

Желательно уехать за город, чтобы освещение не мешало насладиться зрелищем.

Трансляция метеорного потока Персеиды

Можно посмотреть метеорный поток онлайн, посетив один из YouTube-каналов обсерваторий.

Например, ежегодно метеорный поток транслирует KopernikObservatory. Они уже провели ряд трансляций в 2020 году.

Календарь магнитных бурь на 2020 год

Космические явления оказывают влияние на самочувствие людей.

Среди них — магнитные бури, из-за которых у некоторых людей может болеть голова.

Полный календарь магнитных бурь на 2020 год смотрите на Фактах ICTV.