Пик метеорного потока Персеиды 2020 приходится на ночь с 12 на 13 августа. Самым ярким и красочным он будет с 2.00 до 3.00.
Метеорный поток Персеиды — это ежегодное космическое явление, связанное с тем, что Земля проходит через шлейф пыли, который оставила после себя комета Свифта-Таттла.
Эти мелкие частицы сгорают в атмосфере планеты, из-за чего создается впечатление звездного дождя.
Читайте: Звездопад Персеиды: когда пик и где смотреть
Где смотреть метеорный поток Персеиды
Насладиться метеорным потоком смогут жители Северного полушария Земли.
Сгорающие частицы будет видно возле созвездия Персей, которое находится в центре восточной части небосклона.
Желательно уехать за город, чтобы освещение не мешало насладиться зрелищем.
Трансляция метеорного потока Персеиды
Можно посмотреть метеорный поток онлайн, посетив один из YouTube-каналов обсерваторий.
Например, ежегодно метеорный поток транслирует KopernikObservatory. Они уже провели ряд трансляций в 2020 году.
Календарь магнитных бурь на 2020 год
Космические явления оказывают влияние на самочувствие людей.
Среди них — магнитные бури, из-за которых у некоторых людей может болеть голова.
Полный календарь магнитных бурь на 2020 год смотрите на Фактах ICTV.