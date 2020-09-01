Автономный город до 2050: Маск поделился планами колонизации Марса

Генеральный директор SpaceX Илон Маск поделился грандиозными планами по колонизации Марса в будущем.

Маск верит в то, что его компании удастся создать город, который будет самостоятельно поддерживать свое существование, до 2050 года.

— Нам нужно построить город и дойти до того, что он будет автономным, — сказал Маск во время виртуальной видеоконференции в понедельник, 31 августа.

Покорение Марса — очень тяжелое и опасное дело, “не для со слабых сердцем”, добавил гендиректор SpaceX.

— Есть шанс умереть. Но если это получится, то это будет действительно большим достижением, — сказал Маск.

На каком этапе планы Маска

Маск впервые представил полноразмерный прототип Starship на заводе компании Boca Chica в Техасе в сентябре 2019 года.

В сочетании со сверхтяжелой ракетой-носителем, которая позволит ему покинуть Землю, окончательная конструкция будет высотой около 121 метра.

Корабль будет использовать эту мощность для транспортировки 150 тонн, или 100 человек, в космос одновременно.

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Во время испытаний в августе прототип звездного корабля, который должен доставить людей на Марс, поднялся на высоту 150 метров, а несколько предыдущих испытаний закончились взрывами.

Маска и его компанию SpaceX часто критикуют за чрезмерно амбициозные технологические прогнозы, но инвесторы верят в харизматичного изобретателя.

В понедельник Маск обогатился сразу на $8 млрд после того, как подскочили акции его другого детища — производителя электрических автомобилей Tesla.

Источник: inverse