23 июля украинская студия GSC Game World презентовала дебютный трейлер второй части видеоигры S.T.A.L.K.E.R. о Чернобыльской зоне.
Она выйдет на Xbox Series X и ПК, а также будет доступна на сервисе Xbox Game Pass.
По словам разработчиков, игроков ждет качественная графика и проработанный мир, радиация и мутанты, поведение которых будет меняться в зависимости от игрока, а также несколько вариантов финала.
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Работа над S.T.A.L.K.E.R. 2
Информация о старте работы над продолжением игры S.T.A.L.K.E.R. появилась еще в 2018 году.
Разработчики анонсировали, что она будет работать на Unreal Engine 4.
Они также обещали качественные спецэффекты, которые затянут любого игрока.
Источник: Xbox