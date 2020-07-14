Видеоигра Death Stranding вышла на PlayStation 4 еще в конце 2019 года. Однако ее эксклюзивность для платформы Sony длилась недолго.

14 июля видеоигра вышла на ПК на платформах Steam и Epic Game Store.

Death Stranding расколола сообщество игроков из-за своего уникального и несколько монотонного геймплея. Кому-то казалось, что он слишком скучный, а кто-то нашел в нем определенное утешение.

Однако тех, кто все же прошел видеоигру, сюжет не оставил равнодушным.

Факты ICTV рассказывают, что думают о Death Stranding на Metacritic, и какие изменения будут в ПК версии.

О чем Death Stranding

В Death Stranding игроки возьмут на себя роль Сэма Портера Бриджеса, которого играет Норман Ридус. Он — один из немногих курьеров, которые доставляют необходимые людям вещи в фактически постапокалиптическом мире.

Другие же люди живут в специальных бункерах и пытаются не контактировать даже с курьерами, не говоря уже о том, чтобы выйти на свежий воздух.

Все из-за того же Death Stranding, который привел к тому, что часто в мире идут дожди, которые мгновенно старят то, что в них попадает. А кроме них еще и появляются так называемые BT, которые охотятся на все, что движется.

Кроме ежедневных опасных поставок, на Сэма ложится еще одна задача — восстановить хиральную сеть и воссоединить остатки человечества. Однако чем дальше он будет заходить, тем больше секретов, опасностей и необычных персонажей его ждет.

Кстати, Ридус — не единственный звездный актер в Death Stranding. Свой голос и внешность подарили персонажам видеоигры и такие актеры, как Мадс Миккельсен, Леа Сейду, Томми Эрл Дженкинс, Трой Бэйкер, Маргарет Квелли и многие другие.

Что говорят на Metacritic

Еще на PlayStation 4 критики отмечали уникальный сюжет и невероятные детали каждой сцены. Однако геймплей понравился далеко не всем, и на ПК не стоит ожидать значительных изменений.

— Она тусклая и яркая, умная и запутанная, замечательная и мрачная. Она может принести как невероятное удовольствие, так и сильно огорчить. И хотя это банально, но стоит сказать, что это не игра, созданная для всех, — пишут в издании God is a Geek.

Сейчас оценка ПК-версии Death Stranding на Metacritic находится на отметке в 86 баллов, что является довольно неплохим показателем. Конечно, на ПК можно надеяться на такие улучшения, как большая частота кадров, большее разрешение, улучшенная графика и поддержка мониторов с соотношением сторон 21:9.

Однако помимо этого будут и специальные дополнительные задачи, которые будут вознаграждать игроков предметами из таких популярных видеоигр, как Half-life и Portal. И новый уровень сложности является еще одной причиной задуматься о покупке новой версии.

— Последняя видеоигра Хидео Кодзимы остается особым опытом, захватывающим и очень привлекательным. Атмосфера, цвета, музыка, все способствует полному погружению в темный мир Death Stranding, — пишут в Millenium.

Сам Кодзима называет Death Stranding первой видеоигрой в жанре Strand game. И действительно, хотя ее можно отнести к жанру Action, она настолько уникальна, что просто не вписывается туда.

Ведь большую часть времени игроки будут доставлять груз из одного места в другое. И далеко не всем может понравиться такой геймплей, завязанный в основном на логистике.

— Death Stranding не пытается подражать другим видеоиграм, и она не для всех. Однако это одно из моих самых любимых путешествий в истории видеоигр. Я чувствую, что с течением времени буду возвращаться к ней снова и снова, — пишут в Game Revolution.

Игроки же не так лестно оценили Death Stranding на Metacritic и сейчас версия для PlayStation 4 имеет 72 балла.

Собственное мнение

Я прошел Death Stranding еще на выходе на PlayStation 4 и сказать о ней что-то новое, что не было сказано другими сложно. Однако все же есть несколько моментов, на которые хочется обратить внимание.

Эта видеоигра — достаточно длинная. Мне понадобилось около 48 часов, чтобы ее завершить, но она настолько сильно меня зацепила, что я каждый день искал свободную минутку, чтобы снова окунуться в этот мрачный, но столь интересный мир.

Большая часть геймплея, которую упустили критики во время предыдущих рецензий — это мультиплеер, который интегрирован в видеоигру. Дело в том, что мир Death Stranding в начале совсем пустой. Кроме небольших бункеров, зданий компании Bridges и лагерей разбойников-клептоманов в нем только поля, горы и реки — ничего больше.

Однако каждая структура, каждый сейф, мост, часть шоссе и т. д. становятся доступными другим игрокам. Таким образом вы облегчаете игру не только себе, но и другим.

Правильно построенный мост может сэкономить десятки минут и ресурсы, которые могут закончиться в любой момент. Но вы никогда не встретите другого игрока в этом пустом мире. Единственное, что вы можете сделать — это крикнуть куда-то вдаль и, если кто-то есть рядом с вами — услышите ответ.

И это все создает уникальную атмосферу, которой больше нет ни в одной видеоигре. Ваши действия могут помочь игроку, которого вы никогда не встретите и сама мысль об этом вызывает целый вихрь эмоций.

Сюжет в Death Stranding также стоит отметить. Мало видеоигр заставляли меня действительно задуматься над тем, что происходило в них, но творение Кодзимы — один из таких проектов.

В течение прохождения вы будете собирать “пазл”, который не будет иметь никакого смысла до последних часов. Но в конце сюжет раскрывается в новых красках и заставляет переосмыслить все, что происходило.

И замечательная игра актеров способствует погружению в этот невероятно странный сюжет. Миккельсен даже получил награду за лучшую актерскую игру в видеоигре в 2019 году.

И даже сам геймплей, который часто критиковали за однообразие, не создавал особых проблем после первых часов игры. Было интересно не только пытаться донести товар как можно скорее и не повредив его, но и планировать все так, чтобы не перегрузить Сэма, но быть готовым к вызовам, которые встретятся на пути.

В общем, Death Stranding невероятный и уникальный продукт, которому сейчас нет аналогов. И, повторю популярное мнение — это видеоигра не для всех. Если вы привыкли к экшену, который заставляет кровь остывать в жилах, лучше пройти мимо.

Однако если вы открыты для нового и давно ищете чего-то необычного, но у вас не было возможности или желания приобрести PlayStation 4, то сейчас прекрасное время, чтобы попробовать Death Stranding на ПК.

Владислав Бомбела

Фото: PlayStation

Видео: GameSpot Trailers