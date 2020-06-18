Cyberpunk 2077 не выйдет в сентябре

Дата выхода Cyperpunk 2077 — долгожданной RPG с открытым миром — вновь отложена.

Теперь стало известно, что 17 сентября релиза игры не произойдет, а ее покажут 19 ноября.

Об этом сообщил разработчик CD Projekt Red в Twitter.

В сообщении отмечается, что на сегодня игра технически закончена с точки зрения контента и геймплея.

Но игра настолько большая и сложная, что CD Projekt требуется дополнительное время, чтобы “сбалансировать механику игры и исправить многие ошибки”, добавил разработчик.

An important development update pic.twitter.com/uFGrt9Tqpi — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) June 18, 2020

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И снова задержка

Cyberpunk 2077 ждут уже давно, потому что разрабатывать игру начали еще в далеком 2013 году.

В январе CD Projekt заявила, что начальная дата релиза 16 апреля переносится на 17 сентября.

К тому времени также был отложен мультиплеерный проект игры, который планировался к выходу после запуска одиночной версии.

Похоже, что поиграть в Cyberpunk 2077 против людей получится не раньше 2021 года.