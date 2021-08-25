Офис дома: как обустроить полноценный кабинет для удаленной работы

В связи с эпидемической ситуацией все больше специалистов переходят на удаленную работу. Карантины и локдауны научили украинцев подстраиваться под любые условия труда, а работа дома вместо офиса — далеко не худшее решение.

Однако для удаленной работы необходимо иметь творческое пространство, где будет комфортно выполнять ежедневные задания. В быту это удается не всем — далеко не в каждом доме найдется место для личного рабочего кабинета, поэтому приходится все планировать исходя из имеющейся площади.

Вот несколько идей, которые помогут организовать дистанционную работу в любом доме.

Балкон

Одним из самых недооцененных мест был и остается балкон или лоджия. Хорошо, если балконное пространство снаружи утеплено, и зимой можно работать при наличии простейшего обогревателя.

Для начала выбираем офисную мебель на сайте amf.ua, внимательно изучая габариты. Не берите слишком широкие офисные кресла, они просто уничтожат полезное пространство, а работа превратится в настоящую пытку.

При переделке балкона под кабинет отдельного внимания заслуживает освещение. Днем проблемы может создавать солнечный свет — придется спасаться с помощью штор или жалюзи, ночью хватит и настольной лампы.

Заранее подумайте о москитной сетке, поскольку свет будет привлекать внимание большого количества насекомых.

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Спальня

Еще одним неплохим местом для организации рабочего пространства является спальная комната. В отличие от кухни или гостиной, спальня используется ночью. Поэтому днем никто не будет мешать вашей работе.

Чтобы сэкономить пространство, здесь вполне можно разместить откидной стол, который закрепляется на стене. Для визуального разделения пространства можно установить небольшой стеллаж.

Работа на земле

В частном доме места для организации удаленной работы гораздо больше. В теплое время года можно использовать террасу, работая на свежем воздухе.

Еще подойдет гараж или любая другая постройка хозяйственного назначения. Однако следует убедиться, что в этих местах достаточно надежный сигнал роутера, ведь без интернета работать на расстоянии проблематично.

Вместо эпилога

По статистике, работа на дому является более продуктивной, чем во время пребывания в офисе. Не нужно тратить время на дорогу, на соблюдение дресс-кода и обязательные любезности с коллегами.

Выполнение поставленных задач сводится, собственно, к самому процессу. Только для начала следует объяснить членам семьи, что ваше присутствие дома не равно выходному. Иначе они будут отвлекать, а это чревато постоянными дедлайнами.