FAVBET перезагружает проект Favbet Experience

После открытия границ и ослабления ковидних правил компания решила возобновить эмоциональные путешествия на популярные спортивные события.

Favbet Experience стартовал в 2017 году с матча отбора Чемпионата Мира 2018 между Хорватией и Украиной в Загребе. За два года десяткам участников акции удалось побывать на матчах Лиги Чемпионов, финале Лиги Европы, финале Кубка Германии, Эль Классико, дерби Нидерландов, матчах сборной Украины, Формуле-1 в Абу-Даби, Монако и Монце, боксерском поединке Александра Усика в Берлине и многих других.

Цель проекта соответствует духу FAVBET — подарить клиентам невероятные эмоции и впечатления от игры. Открыть для себя новые измерения просмотра спортивных событий и получить уникальный опыт.

За более чем 20 лет существования компании в FAVBET поняли, что самый ценный и незабываемый подарок — впечатления. Это то, что понесешь с собой через всю жизнь и чем будешь делиться с другими.

В FAVBET рады сообщить, что в октябре 2021 Favbet Experience возвращается. Он стартует в рамках масштабного промо-мероприятия Угони 21 тачку у FAVBET путешествием в Барселону.

Каждый желающий сможет принять участие в розыгрыше, побороться за возможность посетить столицу Каталонии. Увидеть архитектурные шедевры Антонио Гауди, среди которых и визитная карточка Барселоны — Храм Святого Семейства. Насладиться местным вином и сангрией на побережьи Средиземного моря. И просто прочувствовать дух Каталонии.

Изюминка поездки — легендарный Камп Ноу, на котором победители промо-мероприятия увидят вживую, как испанцы болеют за своих на матче Лиги чемпионов Барселона — Динамо.

К декабрю 2021 FAVBET разыграет шесть путешествий в разные точки Европы.

В Favbet Experience включено: перелет в обе стороны, трансфер, проживание, билет на футбол и в различные культовые места Барселоны. Вместе с победителями промо-мероприятия в путешествие отправится secret guest — известный шоумен или блогер.

От победителей промо-мероприятия необходимы лишь хорошее настроение и желание открывать новые горизонты впечатлений.

Детали по ссылке.